Zaštitar osumnjičen za silovanje azilantkinje: Policija potvrdila da provodi istragu nad 62-godišnjakom

Nakon što su se pojavile informacije o silovanju azilantkinje u zagrebačkom prihvatnom centru Porin, PU zagrebačka potvrdila je da se provodi kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim hrvatskim državljaninom. "Jesi čula za silovanje azilantkinje u centru za prihvat Porin. Navodno je u istražnom zatvoru", rekao je izvor za Danas.hr. Žrtva je žena iz Kirgistana, a prema dostupnim informacijama, osumnjičenik je zaštitar, te se navodi da to nije prvi slučaj silovanja.

"Nastavno na Vaš upit obavještavamo Vas da su policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv spolne slobode (silovanje) na štetu državljanke trećih zemalja sa statusom tražiteljice međunarodne zaštite u RH. Policijski službenici su osumnjičenog muškarca predali pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće su podnijeli nadležnom državnom odvjetništvu.

Više detalja ne možemo iznositi isključivo zbog zaštite digniteta žrtve te sekundarne viktimizacije. Policija o kaznenim djelima iz domene seksualnih delikata ne izvješćuje javnost samoinicijativno isključivo iz razloga zaštite dostojanstva žrtve te njene zaštite od sekundarne viktimizacije i stigmatizacije okoline", stoji u izjavi PU zagrebačke za Danas.hr.