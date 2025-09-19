Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
UŽAS U ZAGREBU

Zaštitar osumnjičen za silovanje azilantkinje: Policija potvrdila da provodi istragu nad 62-godišnjakom

Šibenik: Policijska vozila
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
19.09.2025.
u 20:10

Policijski službenici su osumnjičenog muškarca predali pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće su podnijeli nadležnom državnom odvjetništvu

Nakon što su se pojavile informacije o silovanju azilantkinje u zagrebačkom prihvatnom centru Porin, PU zagrebačka potvrdila je da se provodi kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim hrvatskim državljaninom. "Jesi čula za silovanje azilantkinje u centru za prihvat Porin. Navodno je u istražnom zatvoru", rekao je izvor za Danas.hr. Žrtva je žena iz Kirgistana, a prema dostupnim informacijama, osumnjičenik je zaštitar, te se navodi da to nije prvi slučaj silovanja.

"Nastavno na Vaš upit obavještavamo Vas da su policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv spolne slobode (silovanje) na štetu državljanke trećih zemalja sa statusom tražiteljice međunarodne zaštite u RH. Policijski službenici su osumnjičenog muškarca predali pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće su podnijeli nadležnom državnom odvjetništvu.

Više detalja ne možemo iznositi isključivo zbog zaštite digniteta žrtve te sekundarne viktimizacije. Policija o kaznenim djelima iz domene seksualnih delikata ne izvješćuje javnost samoinicijativno isključivo iz razloga zaštite dostojanstva žrtve te njene zaštite od sekundarne viktimizacije i stigmatizacije okoline", stoji u izjavi PU zagrebačke za Danas.hr.

Ključne riječi
MUP silovanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još