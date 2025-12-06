Pokrenuta istraga protiv osumnjičenog ubojice iz Murskog Središća

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu pokrenulo je istragu protiv Josipa Oršuša koji je u četvrtak na području Murskog Središća ubio sestru bivše izvanbračne supruge te teško ranio bivšu izvanbračnu suprugu, nakon čega je bio u bijegu ali je poslijepodne uhićen u Sloveniji nakon dojave očevidca. Osumnjičenika se tereti za kaznena djela teškog ubojstva i teškog ubojstva ženske osobe u pokušaju, izvijestilo je u subotu Županijsko državno odvjetništvo. Sumnjaju da je Oršuš iz vatrenog oružja ispalio dva hitca u bivšu izvanbračnu suprugu, koju je ranije zlostavljao, nanijevši joj teške i po život opasne ozljede. U sestru svoje bivše izvanbračne supruge također je ispalio dva hitca, nanijevši joj teške i po život opasne ozljede, uslijed kojih je preminula u bolnici. S obzirom na to da je muškarac u bijegu od četvrtka, a uhitila ga je slovenska policija na području Bistrice, sutkinja istrage Županijskog suda u Varaždinu odredila je istražni zatvor zbog bijega, kao i zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke te opasnosti od ponavljanja nedjela, ali i posebno teških okolnosti počinjenja kaznenih djela.

Radi predaje okrivljenika Republici Hrvatskoj, a s obzirom na to da je uhićen u Republici Sloveniji, Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu će izdati europski uhidbeni nalog, navodi se u priopćenju ŽDO-a Varaždin. Policijska uprava međimurska ranije je izvijestila da je oko 15.30 sati dobila obavijest kolega iz Policijske uprave Morska Sobota da je na području mjesta Bistrica pronađen i uhićen 40-godišnji Josip Oršuš. Prema europskom uhidbenom nalogu, navode, Josip Oršuš bit će predan policijskim službenicima Policijske uprave međimurske. Nakon toga slijedi kriminalističko istraživanje te predaja Oršuša pritvorskom nadzorniku, kažu u međimurskoj policiji.

Kaznena prijava protiv Oršuša, zbog kaznenih djela teškog ubojstva ženske osobe u pokušaju na štetu 29-godišnjakinje te teškog ubojstva na štetu 28-godišnjakinje, već ranije je podnijeta Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu radi izdavanja Europskog uhidbenog naloga. Oršuš je u romskom naselju Sitnice kod Murskog Središća pucao u 28-godišnjakinju i 29-godišnjakinju, a prema pisanju lokalnih medija, riječ je o sestrama od kojih je mlađa, trudna majka troje djece, umrla u Županijskoj bolnici Čakovec. Druga je žena zadobila teške ozljede opasne po život.