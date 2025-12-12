Skorašnji istek patenata na lijekove za pretilost prilika je za hrvatske tvrtke

Pred hrvatskim proizvođačima generičkih lijekova otvara se velika prilika, uključivanje u utrku za dio golema brzorastućeg globalnog tržišta lijekova za liječenje pretilosti, koje bi do 2030. moglo dosegnuti 100 milijardi dolara. To će se tržište ozbiljno zahuktati kad isteknu prvi patenti za GLP-1 lijekove, otkriva najnovija analiza Boston Consulting Groupa (BCG), posebno posvećena tržištima Hrvatske, Slovenije i Mađarske. – Dodatni je argument za razmatranje ulaganja domaćih farmaceuta u proizvodnju GLP-1 agonista receptora, ali i njihovih novijih inačica, dvostrukih i trostrukih agonista, javnozdravstvena slika debljine upravo u Hrvatskoj i regiji – ali i prepoznavanje vrijednosti liječenja debljine samih pacijenata – napominje Sanya Eduarda Kužet, principal iz zagrebačkog ureda BCG-a.