Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
RASTUĆA POTRAŽNJA

Skorašnji istek patenata na lijekove za pretilost prilika je za hrvatske tvrtke

Autor
Jolanda Rak Šajn
12.12.2025.
u 13:28

JGL, Pliva i Belupo sa slovenskim, mađarskim i češkim partnerima mogu činiti gotovu regionalnu platformu za skaliranje proizvodnje generičkih GLP-1 lijekova, kažu iz BCG-a

Pred hrvatskim proizvođačima generičkih lijekova otvara se velika prilika, uključivanje u utrku za dio golema brzorastućeg globalnog tržišta lijekova za liječenje pretilosti, koje bi do 2030. moglo dosegnuti 100 milijardi dolara. To će se tržište ozbiljno zahuktati kad isteknu prvi patenti za GLP-1 lijekove, otkriva najnovija analiza Boston Consulting Groupa (BCG), posebno posvećena tržištima Hrvatske, Slovenije i Mađarske. – Dodatni je argument za razmatranje ulaganja domaćih farmaceuta u proizvodnju GLP-1 agonista receptora, ali i njihovih novijih inačica, dvostrukih i trostrukih agonista, javnozdravstvena slika debljine upravo u Hrvatskoj i regiji – ali i prepoznavanje vrijednosti liječenja debljine samih pacijenata – napominje Sanya Eduarda Kužet, principal iz zagrebačkog ureda BCG-a.

Ključne riječi
Prekomjerna težina pretilost farmaceutska industrija Lijekovi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Ivana Kekin i Damir Bakić o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju
Premium sadržaj
3
POSLJEDICE AI-A NA DJECU

Može li Hrvatska prestići EU u zaštiti djece od društvenih mreža i AI-a?

Kako i sama Kekin ističe, znanost je jasna: što djeca više vremena provode uz ekran, to su veći rizici depresije, tjeskobe, poremećaja pažnje i spavanja, samoozljeđivanja, pa i suicidalnosti. Ti su podaci sami su po sebi razlog za uzbunu, a dalekosežne posljedice te izmještene, fragmentirane digitalne svijesti u našim još uvijek fizičkim tijelima osjetit ćemo tek u budućnosti

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!