Opetovani recidivist dobio tri i pol godine zatvora jer je pijan sletio s ceste i usmrtio prijatelja, tužiteljstvo smatra da je to malo

Mladić (24) nepravomoćno je na Županijskom sudu u Varaždinu osuđen na tri i pol godine zatvora jer je pijan skrivio nesreću u kojoj je poginuo njegov prijatelj. ŽDO Varaždin žalilo se na tu presudu smatrajući da je kazna koja je izrečena mladiću - preniska.

Prema optužnici, 24-godišnjak se teretio da je 16. kolovoza 2024. u 3:50 državnoj cesti kod Virja, s 1,9 promila alkohola u krvi upravljao automobilom. Zbog koncentracije alkohola u krvi nije bio u stanju upravljati automobilom pa u blagom lijevom zavoju zahvatio desni rub kolnika i izgubio nadzor nad vozilom. Sletio je u desni cestovni jarak i prevrnuo se pri čemu je njegov 22-godišnji suputnik ispao iz vozila. Zadobio je teške ozljede glave i trupa od kojih je 26. kolovoza 2024. preminuo u bolnici.

ŽDO traži višu kaznu jer smatra da je izrečena kazna preblaga s obzirom na stupanj alkoholiziranosti te činjenicu da je 24-godišnjak ranije bio višestruko prekršajno kažnjavan zbog vožnje u alkoholiziranom stanju.