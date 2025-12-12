Naši Portali
EPOCH

Nova era plug & play snage koja pretvara gaming poklone u pravo iskustvo

EPOCH gaming računala
Foto: EPOCH
1/6
VL
Autor
Promo
12.12.2025.
u 16:52

Blagdani su vrijeme kada tražimo poklone koji će ostaviti dojam, ali i potrajati. U moru opcija teško je pronaći nešto što istovremeno donosi vrijednost, zabavu i tehnološku prednost. Upravo zato se ove godine ističe jedno ime – EPOCH.

EPOCH gaming računala predstavljaju potpuno novi pristup kućnom gamingu: konfiguracije koje su osmišljene da rade odmah. Bez kompliciranog slaganja, bez tehničkih prepreka, bez gubitka vremena. Uključi. Pokreni. Igraj. Upravo tim redoslijedom, za svaku generaciju korisnika.

Sedam novih konfiguracija lansiranih u kratkom roku potvrđuju ambiciju brenda: ponuditi rješenja za različite stilove igranja, različite potrebe i različite budžete – ali uvijek s istim ciljem, a to je stabilno i glatko iskustvo u najpopularnijim igrama današnjice.

EPOCH GALAXIA V2- FORTNITE
Konfiguracija koja je ujedno i „ulaznica“ u stabilan gaming svijet. Ako tražite PC koji pouzdano pokreće najigranije naslove i pritom ostaje tih i elegantan, Galaxia V2 je stroj koji opravdava svoje ime.

EPOCH gaming računala
Foto: EPOCH

EPOCH IO_MINECRAFT
Digitalna radionica za sve koji grade, stvaraju i istražuju. Od Minecraft nadogradnji do kreativnih projekata, IO je dizajniran da izdrži sve što se događa u vašem virtualnom svijetu.

EPOCH EUROPA_ROCKET LEAGUE
Brzina, odzivnost i fluidnost. Europa oduševljava igrače koji preferiraju brze, dinamične igre, a stabilan FPS čini je pouzdanim partnerom u svakoj kompetitivnoj situaciji.

EPOCH CALLISTO- League of Legends
Za igrače koji prepoznaju važnost taktičke preciznosti. Callisto briljira u MOBA žanru i isporučuje ujednačene performanse u igrama koje zahtijevaju fokus i strategiju.

EPOCH
Foto: EPOCH

EPOCH TITAN- DOTA 2
Ime sve otkriva — Titan je tu da nosi težinu najzahtjevnijih naslova. Idealna opcija za korisnike koji žele više prostora za buduće igre i nadogradnje.

EPOCH GANYMEDE- APEX LEGENDS
Izbalansirana konfiguracija za naslove gdje je svaka sekunda bitna. Stabilnost i konzistentnost čine Ganymede idealnim izborom za ljubitelje FPS i battle royale žanrova.

EPOCH TRITON- CS2
Preciznost, visoki refresh, sigurni rezultati. Triton je stvoren za CS2 i slične kompetitivne pucačine, gdje hardver zaista može napraviti razliku u igri.

Zašto EPOCH mijenja način razmišljanja o poklonima

Kada poklanjamo tehnologiju, želimo da ona traje. No još važnije – želimo da radi odmah. EPOCH je upravo zato zanimljiv: brend je uspio spojiti praktičnost plug & play koncepta s performansama koje prate moderne igre.

Bez instalacija, bez problema s kompatibilnošću, bez dodatnih ulaganja odmah na početku – u trenutku kada računalo stigne, spremno je za akciju. To ga čini savršenim blagdanskim izborom za sve koji žele pokloniti iskustvo, a ne samo proizvod.

Ove konfiguracije nisu samo gaming uređaji. One su pozivnica u svijet zabave, kreativnosti i zajedničkih trenutaka — posebno tijekom blagdana kada se većina nas ponovno povezuje kroz igre, druženja i digitalne avanture.

EPOCH gaming računala
Foto: EPOCH

U sklopu blagdanskih ponuda posebno se ističe i EPOCH Metis. Ovaj bežični miš s optičkim senzorom do 26000 DPI dizajniran je da odgovori na zahtjeve modernog gamera: precizan, lagan, stabilan i ergonomski oblikovan.

Sada je dostupan po sniženoj cijeni, što ga čini izuzetno atraktivnim dodatkom uz bilo koju od novih EPOCH konfiguracija.

U trenutku kada gaming postaje jedna od najdominantnijih formi zabave, EPOCH prepoznaje što korisnici zapravo traže: jednostavnost koja ne žrtvuje snagu, pouzdane performanse bez tehničkih prepreka i proizvode koji donose stvarnu vrijednost. Upravo zato nova linija EPOCH računala predstavlja više od obične blagdanske kupnje — ona je unaprijed promišljena investicija u iskustvo, kvalitetu i dugotrajnost. Uparen s Metis mišem koji dodatno upotpunjuje cijeli set, EPOCH postavlja nove standarde u tome kako izgleda moderan gaming poklon. Ovo je generacija koja se uključuje i igra, a EPOCH je stvoren da taj trenutak učini boljim.

Ključne riječi
EPOCH gaming računala EPOCH

