Zadranin o sukobu s Daruvarcem: Bojim se, zaprijetio mi je i brutalno vrijeđao

Darko Kovačević Daruvarac, nakon sukoba s 24-godišnjim mladićem u jednom zadarskom kafiću, ponovno je završio u pritvoru. Određeno mu je 30 dana pritvora zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Mladić je o sukobu s Daruvarcem progovorio za Zadarski list.

- Prolazio sam automobilom i vidio svoje prijatelje kako sjede na terasi kafića. Pozvali su me da im se pridružim. Parkirao sam auto kod marine i pješke krenuo prema kafiću. Kad sam došao do njih, a bilo ih je petero za stolom, htio sam uzeti slobodnu sjedalicu sa susjednog stola da bi mogao s njima sjesti. U tom trenutku Daruvarac mi je prišao s leđa i gurnuo me. Poletio sam preko dva stola i pao na pod - ispričao je Zadranin te dodao:

- Podigao sam se s poda i posegnuo za stolicom. Htio sam se braniti, ali tada sam pomislio: ako ga udarim, upast ću u probleme. U istom trenutku jedan moj prijatelj je skočio i zaustavio me, a s druge strane Daruvarca je sprječavao njegov prijatelj. Oni su sjedili za stolom udaljenim od našeg nekoliko metara, tri-četiri stola na krcatoj terasi.

Priča kako ga je Daruvarac cijelo vrijeme vrijeđao.

- Je**t ću ti ja majku', rekao mi je. Pitao sam ga zbog čega. Zbog onoga što sam pisao o njemu na Facebooku, rekao mi je. A ja sam na jednom portalu, ispod teksta koji je govorio o Daruvarcu, napisao parafrazu stihova Mile Kitića. Kitić naime pjeva 'udara u glavu kao šampanjac', a ja sam napisao 'udara u glavu kao Daruvarac'. Po toj logici, rekao sam mu, trebao bi tući sve ljude po ulici, jer nema tko nije osudio njegovo nasilno ponašanje prema bivšoj djevojci.

Zadranin dodaje kao je Daruvarcu poručio da nije normalan.

- On mi je na to rekao 'ka**t ću te u bulju'. Odgovorio sam mu da nismo u Srbiji i da ovo nije '91., da mi ne može takve stvari govoriti, a on mi je na to rekao: 'Ajde pi*ko, zovi policiju'. Kazao sam mu da se jedino tako može problem s njim riješiti. On se odmaknuo, a ja sam nazvao policiju i prijavio što mi je napravio i što mi je rekao. Međutim, čim sam poklopio, nije prošla ni minuta, on je doznao da sam ih zvao. Došao je do svog auta s prijateljem i prije nego što su krenuli dobacio mi je: 'Znači, zvao si policiju.

Video - Darko Kovačević Daruvarac priveden na ispitivanje

[video: 30424 / ]

Mladić je ispričao i kako se ranije sukobio s Daruvarcem.

- Prije pet-šest godina u jednom kafiću na Poluotoku opalio mi je šamar jer sam bio u dobrim odnosima s jednom njegovom bivšom djevojkom. Ljubomorno me ispitivao što ja imam s njom, a mi smo bili frendovi i znali smo se povremeno družiti. Ispitivao me 20 minuta što ja radim s njom i na kraju me je udario u lice. Od tada do nekidan nismo imali nikakvih kontakata - kazao je dodavši kako taj slučaj nije prijavio policiji.