Daruvarac kazneno prijavljen zbog prijetnji mladiću, otkriveni detalji sukoba

U poznatom kafiću u zadarskom naselju Borik sinoć je Darko Kovačević Daruvarac nasrnuo na 24-godišnjaka koji ga je prijavio policiji i nakon čega je Daruvarac priveden.

Kazneno je prijavljen zbog prijetnje 24- godišnjaku s kojim se fizički sukobio u subotu predvečer u jednom zadarskom kafiću, potvrđeno nam je to iz policije. Nakon upita o kakvoj se prijetnji radi, tek nam je citirana odredba iz zakona prema kojoj se za ozbiljnu prijetnju smrću i teškim ozljeđivanjem pojedincu i njegovoj obitelji može ići u zatvor s maksimalnom kaznom do tri godine zatvora. Policija nam nije potvrdila informaciju da je 24-godišnjak pao, kao ni da ga je Daruvarac udario. U kafiću su nam pak rekli kako je do incidenta došlo.

Neslužbeno doznajemo da je Daruvarac ozbiljnu prijetnju 24- godišnjaku uputio zbog izjava mladog Zadranina na društvenim mrežama o brutalnom premlaćivanju 18- godišnjakinje zbog čega je Daruvarac nepravomoćno na zadarskom sudu osuđen na pet godina zatvora.

Iz policije nam je potvrđeno da je prvo došlo do verbalnog sukoba potom i naguravanja uslijed čega je Daruvarac 24- godišnjaka gurnuo preko stolice uslijed čega je ovaj pao te je potom nakon što su ih očevici rastavili, otišao na policiju i prijavio prijetnje.

Doznajemo da će Daruvarac u popodnevnim satima biti prepraćen pritvorskom nadzorniku te da će se odlučivati hoće li biti zadržan.

- Sve se odvijalo jako brzo. Ne znam je li bilo udaraca, ali sam vidio da je jedan od njih, valjda taj Daruvarac dignuo stolicu - rekao nam je jedan od konobara kafića.

Daruvarac (31) je na Općinskom sudu u Zadru početkom godine nepravomoćno osuđen na kaznu od pet godina zatvora zbog premlaćivanja 18-godišnje Zadranke.