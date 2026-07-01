Počelo suđenje bogatom poduzetniku za ubojstvo novinarke Daphne Caruane Galizie, prijeti mu doživotni zatvor

Bogati malteški poslovni čovjek, optužen da je naručio ubojstvo Daphne Caruane Galizie, pojavio se pred sudom u srijedu, devet godina nakon smrti novinarke koja je istraživala korupciju na malom mediteranskom otoku. Yorgen Fenech (44) optužen je za suučesništvo u njezinom ubojstvu i zločinačko udruživanje. Porekao je bilo kakvu krivnju. Ako bude proglašen krivim, prijeti mu doživotni zatvor. Caruana Galizia ubijena je 2017. u eksploziji bombe postavljene pod njezin automobil. Njezino ubojstvo šokiralo je Europu i izazvalo politički potres na Malti. Tužitelji su na početku postupka tvrdili da je Fenech angažirao bivšeg taksista Melvina Theumu da pronađe nekoga tko će izvršiti ubojstvo.

Theuma je na kraju priznao vlastima svoju posredničku ulogu, rekavši da mu je Fenech isplatio 150.000 eura. Nakon što je dobio pomilovanje od tužiteljstva, detaljno je opisao izvršenje ubojstva. Fenech je uhićen krajem 2019. na jahti blizu Malte u, kako tužitelji navode, pokušaju bijega. ‌Suđenje se odgađalo nekoliko godina zbog pravnih natezanja glede raznih proceduralnih pitanja. Trojica muškaraca koja su izvršila bombaški napad uhićena su tjednima nakon ubojstva i priznali su krivnju na početku njihovog suđenja. Dvojica su dobila doživotne kazne zatvora, a jedan blažu kaznu u zamjenu za informacije. Dvojica muškaraca koji su isporučili bombu osuđeni su na doživotni zatvor 2025 godine.

Theuma je policiji rekao da je regrutirao bombaše i isplanirao ubojstvo u popularnom kafiću. Nakon tjedana praćenja 52-godišnje žrtve, postavili su bombu ispod njezinog sjedala u automobilu. Detonirana je daljinskim upravljačem s jahte na moru nakon signala jednog od muškaraca koji su promatrali mjesto događaja. Caruana Galizia je odmah umrla. Fenech je bio na čelu Tumas grupe, koja ima široke interese u području igara na sreću, ugostiteljstva i razonode, upravljanja i razvoja nekretnina. Reuters je 2020. izvijestio da je Caruana Galizia mjesecima prije ubojstva bila na tragu offshore tvrtke 17 Black, osnovane, kako je rekla, za usmjeravanje koruptivnih plaćanja malteškim čelnicima. Nakon ubojstva otkriveno je da je Fenech bio vlasnik tvrtke 17 Black. Atentat je izazvao političku krizu na Malti u kojoj je tadašnji premijer Joseph Muscat bio primoran odstupiti s dužnosti 2020., iako nikada nije bio povezan s ubojstvom. Suđenje se održava pred porotničkim vijećem i očekuje se da će trajati nekoliko tjedana.