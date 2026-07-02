Suđenje odgođeno zbog bolesti Štefice Vincek, nastavak u rujnu

Iako se očekivalo da će optuženici koje se terete za zloporabe položaja i ovlasti u gospodarskom poslovanju i utaju poreza početi s iznošenjem obrana, to se nije dogodilo, jer je jedno od njih sudu javilo da je - bolesno. Riječ je o postupku u kojem su optuženi Štefica Vincek, Danijela Odicki i Ivan Stunić, a rasprava koja se trebala održati u četvrtak na zagrebačkom Županijskom sudu je odgođena zbog bolesti Štefice Vincek. Ona je koji dan prije zakazane rasprave sudu poslala svoju medicinsku dokumentaciju te je molila odgodu rasprave zbog bolesti. Kako ona nije mogla doći, nije bilo potrebe da dolazi ni drugo dvoje optuženika, pa je rasprava odgođena za rujan. Optužnica protiv njih troje podignuta je u lipnju 2025., a djela za koja se terete počinjena su od 3. siječnja 2017. do 31. svibnja 2018. Najjednostavnije rečeno, Danijela Odicki i Ivan Stunić bili su lažni direktori jedne tvrtke dok je novcem tvrtke, tvrdi tužiteljstvo raspolagala Štefica Vincek. Po njezinom nalogu, tvrdi tužiteljstvo Danijela Odicki i Stunić su podizali novac s računa tvrtke te ga predavali Štefici Vincek, iako su, tvrdi tužiteljstvo, znali da neće biti utrošen za poslovanje tvrtke.

Osim Štefici Vincek, novac su tvrdi tužiteljstvo, predavali i Dubravku Crnkoviću, koji je u međuvremenu preminuo. Takvim makinacijama je, tvrdi tužiteljstvo Štefica Vincek sebi pribavila nepripadnu imovinsku korist od 135.111 eura. Štefica Vincek, koja je prema tužiteljstvu bila stvarna voditeljica poslovanja tvrtke Fructus Legumina s Danijelom Odicki se tereti i za utaju poreza, jer spomenuta tvrtka u državni proračun nije uplatila 73.732 eura poreza. U optužnici se traži da se Štefica Vincek proglasi krivom, ali i da joj se oduzme 135.111 eura. Cijela ta priča počela je 2022. kada je kazneno prijavljena Danijela Odicki kao odgovorna osoba Fructus Legumine zbog zloporabe u gospodarskom poslovanju. Daljnjim kriminalističkim istraživanjem došlo se i do Štefice Vincek, koju istražitelji smatraju stvarnim voditeljem poslovanja spomenute tvrtke. Tijekom istrage svi su optuženici porekli krivnju.

- Danijelu Odicki sam upoznala prije nekoliko godina. U to me je vrijeme moj prijatelj Dubravko zamolio da nađem nekoga tko bi se bavio otkupom voća i povrća pa sam ga povezala s Danijelom Odicki. Što se tiče Ivana Stunića, njega ne poznajem. Znam da su nakon nekog vremena Dubravko i Danijela otvorili zajedničku firmu, a nekom prigodom me Danijela molila da s njom idem u banku kako bi otvorila neki pristupni karton. Ja sam pristala nakon što me je to zamolio i Dubravko, i znam da me tada Danijela opunomoćila da joj karticu podignem za dva ili tri dana. Kazala je da je to njoj trošak. Kada sam preuzela tu karticu dala sam je ili Danijeli ili Dubravku. Znam da su neko vrijeme poslovali i bili zadovoljni, no onda je Danijela počela stalno zvati i govoriti da ima problema, a ja sam je tražila da me ne zove. Ona se žalila i da ne može doći do Dubravka jer joj se ne javlja - branila se Štefica Vincek u istrazi. Danijela Odicki je ispričala malo drugačiju priču u obrani koju je iznijela tijekom istrage.

- Prije nekoliko godina sam bila u nekom društvu, kada mi je prišla neka žena, predstavila se kao Štefica te mi ponudila pomoć. Tražila je da otvorim firmu na svoje ime, koju će ona voditi, a mene će u njoj zaposliti i davati mi plaću. Majka mi je tada bila bolesna pa sam pristala. Došla sam u Zagreb, Štefica me dočekala, odvela kod javnog bilježnika, dala da potpišem neke papire i ja sam ih potpisala. Odvela me je u banku gdje je otvorila poslovni račun, a kasnije sam svu poslovnu dokumentaciju i pečat predala njoj. Ništa nisam znala o poslovanju tvrtke osim da se trebalo baviti voćem i povrćem, uvozom i izvozom. Nisam znala ni koju bi plaću za to primala, niti sam pitala jer mi je bilo bitno da mogu raditi od kuće i brinuti se o bolesnoj majci. Štefica me jednom zvala da treba doći u banku i podići novac, što sam učinila.



Tada sam je pitala kada ću dobiti plaću, a Štefica mi je odgovorila da tvrtka još nema novca iako sam joj tada predala 99.000 kuna koje sam podigla s računa tvrtke Fructus Legumina. Štefica me nakon nekog vremena zvala i da dođem dati punomoć Ivanu Stuniću za podizanje novca da ne moram uvijek dolaziti u Zagreb. Ništa ne znam o tome da su se trebale podnositi porezne prijave, a kada mi je na kućnu adresu došla obavijest da je Fructus Legumina u blokadi, zvala sam Šteficu. No ona se nije javljala, a kasnije ni koristila brojem kojeg sam imala - kazala je u obrani tijekom istrage Danijela Odicki. Stunić je pak ispričao kako mu je Crnković ponudio da bude direktor u tvrtki Danijele Odicki, koja je Stuniću bila nevjenčana supruga. Iskazivao je da je jednom podigao novac s računa kojeg je predao Crnkoviću, a ovaj je tvrdio da mu treba za otkup robe.