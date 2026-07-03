Von der Leyen priznala probleme: Ljetna putovanja zapela na novim EU kontrolama

Novi digitalni Sustav ulaska i izlaska (Entry/Exit System – EES) Europske unije suočava se s „tehničkim poteškoćama”, priznala je u petak predsjednica Ursula von der Leyen. „S državama članicama intenzivno surađujemo kako bismo otklonili tehničke probleme”, izjavila je von der Leyen na konferenciji za novinare u irskom Corku. EES je predmet zabrinutosti još od postupnog uvođenja prošle godine, no poteškoće su posljednjih tjedana postale izraženije zbog naglog porasta zračnog prometa tijekom vrhunca ljetne turističke sezone u Europi.

Zračne luke i zrakoplovni prijevoznici za višesatna čekanja na graničnim prijelazima, operativne poremećaje i propuštene presjedajuće letove okrivljuju upravo novi sustav granične kontrole, koji od putnika iz zemalja izvan Europske unije zahtijeva registraciju biometrijskih podataka. „Pred nama je još mnogo posla kako bismo zajedno s državama članicama riješili ove tehničke poteškoće”, poručila je predsjednica Komisije, piše Politico.

Njezine izjave predstavljaju promjenu u tonu Europske komisije, koja je dosad umanjivala razmjere problema povezanih s primjenom EES-a. Glasnogovornik Komisije za unutarnje poslove Markus Lammert izjavio je još u srijedu kako je „utjecaj sustava u većini europskih zračnih luka ograničen”. Komisija je ranije ove godine navela da postupak evidentiranja ulaska ili izlaska putnika u prosjeku traje oko 70 sekundi. No zrakoplovna industrija iznosi bitno drukčiju sliku.

Otkako je EES postao obvezan, „vrijeme čekanja na graničnoj kontroli znatno se produljilo te tijekom razdoblja najveće prometne opterećenosti doseže i do pet sati”, upozorili su u otvorenom pismu upućenom Ursuli von der Leyen europsko udruženje zračnih luka ACI Europe te udruge zrakoplovnih prijevoznika IATA i Airlines for Europe. „Takva kašnjenja pogađaju milijune putnika koji ulaze u schengenski prostor. Istodobno, zračne luke i zrakoplovne kompanije suočavaju se sa sve većim operativnim poremećajima, uključujući kašnjenja letova, propuštene presjedajuće veze i sve veći pritisak na djelatnike koji rade na prvoj liniji”, upozoravaju tri organizacije.

Od Europske komisije zatražile su da državama članicama omogući veću fleksibilnost, uključujući mogućnost potpune privremene obustave primjene EES-a kada je to nužno, barem tijekom srpnja i kolovoza. Prema pravilima EES-a, putnici iz država izvan Europske unije, poput Ujedinjene Kraljevine i Sjedinjenih Američkih Država, prilikom prvog ulaska u EU radi kratkotrajnog boravka moraju registrirati otiske prstiju i snimku lica.

Sustav je osmišljen kako bi spriječio prekoračenje dopuštenog boravka i uporabu krivotvorenih putnih isprava, pri čemu klasične pečate u putovnicama zamjenjuje digitalnom evidencijom ulazaka i izlazaka. Postupak registracije moguće je ubrzati putem samouslužnih kioska ili posebnih aplikacija za prethodnu registraciju. Međutim, kada je sustav 10. travnja postao obvezan, granični policajci u velikim prometnim čvorištima, poput rimske Zračne luke Fiumicino, podatke su i dalje unosili ručno. Dosad su aplikacije namijenjene ubrzanju obrade putnika aktivirale samo Švedska i Portugal.

Više zračnih luka i morskih luka privremeno je tijekom razdoblja najvećih gužvi obustavilo prikupljanje biometrijskih podataka kako bi smanjilo zastoje. „EES nije promijenio pravni okvir koji uređuje ulazak i izlazak iz Europske unije, nego je samo omogućio veću transparentnost u praćenju poštovanja postojećih pravila”, rekla je von der Leyen u Corku. Europska komisija pritom i dalje brani sustav, ističući njegove sigurnosne prednosti. Prema njezinim podacima, od početka primjene sustava u listopadu prošle godine do travnja identificirano je više od 700 osoba koje su predstavljale sigurnosni rizik za Europu.

Irski ministar unutarnjih poslova Jim O’Callaghan izjavio je kako se taj broj u međuvremenu povećao na „otprilike tisuću osoba”, dodajući da je od uvođenja EES-a kroz njegove kontrole prošlo oko 110 milijuna putnika. „Sustav se pokazao učinkovitim kada je riječ o zaštiti sigurnosti Europske unije”, zaključio je O’Callaghan.