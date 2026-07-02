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POKUŠAJ UBOJSTVA

Zagrebački poduzetnik niječe krivnju za ranjavanje redara nakon što je izbačen iz kluba

Zagreb: Suđenje Kristijanu Periću za pokušaj ubojstva
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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VL
Autor
Ivana Jakelić
02.07.2026.
u 16:00

Prema optužnici, on je nakon toga nazvao nepoznatu ženu da dođe automobilom do Amadeusa i da mu donese pištolj. Namjera mu je bila, tvrdi tužiteljstvo da usmrti Stipu Mikulandru, koji je kao redar stajao na vratima kluba

Nisam kriv! - kazao je Kristijan Perić (37), zagrebački poduzetnik i vlasnik tvrtke Svijet maskica d.o.o. kojem je na zagrebačkom Županijskom sudu počelo suđenje zbog optužbi za pokušaj ubojstva. Tereti ga se zbog događaja koji se zbio 10. svibnja 2025. u 2.45 u Sesvetama, nakon što ga je redarska služba izbacila iz kluba Amadeus jer je radio nered. Prema optužnici, on je nakon toga nazvao nepoznatu ženu da dođe automobilom do Amadeusa i da mu donese pištolj. Namjera mu je bila, tvrdi tužiteljstvo da usmrti Stipu Mikulandru, koji je kao redar stajao na vratima kluba.

Kada je Perić s pištoljem nepoznate marke u ruci krenuo prema Mikulandri, ovaj je iz okopojasne torbice izvadio pištolj "TT" kalibra 7,62 milimetra te je povikao Periću da baci svoj pištolj, nakon čega je ispalio jedan hitac u zrak. No Perić ga nije poslušao, već se vratio do automobila, koji je bio oko 10 metara udaljen od vrata kluba i u kojem je i dalje sjedila nepoznata žena. Nakon što se zaklonio iza automobila pucao je prema Mikulandri. Kada je Mikulandra pogođen pao na tlo, Perić je, navodi se u optužnici, ispalio još jedan hitaca prema njemu, a zatim se Mikulandri koji je ležao na tlu, približio na četiri do pet metara i prema njemu ispalio više hitaca. U pokušaju da se obrani, Mikulandra je ležeći na tlu iz svog pištolja ispalio hitac prema Periću, nakon čega je Perić pobjegao. Mikulandra je bio teže ozlijeđen jer je imao ustrjelnu ranu lijeve potkoljenice s višestrukim prijelomom.

Tužiteljstvo je predložilo da se pročita dokumentacija u spisu, nalazi vještačenja, da se pregledaju snimke nadzornih kamera te pročitaju iskazi svjedoka. Obrana je pak tražila da se svjedoci, a ima ih 10-ak, saslušaju, čemu je sud udovoljio. Osim toga, obrana je predložila da se kao svjedok sasluša i Perićeva supruga, o čemu će sud odlučiti naknadno. Nakon što je pročitana dokumentacija priložena spis, sud je odlučio da se na sljedećoj raspravi koncem srpnja sasluša oštećeni Mikulandra te još dvoje svjedoka.

Nedugo nakon te pucnjave, Perić je uskoro i uhićen te je jedno vrijeme bio i u istražnom zatvoru. On je inače otac petero djece, a ranije je bio osuđen zbog obijesne vožnje jer je 2020. vozio pijan te se zabio u tramvajsku stanicu. Tada je bio ozlijeđen te pritvoren nakon izlaska iz bolnice, a u obrani je tvrdio da je - zaspao za volanom.
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Ključne riječi
presuda optužba pištolj Svijet maskica Kristijan Perić

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