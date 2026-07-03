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ANALIZIRAO SUĐENJE

'Većina ljudi nije ni primijetila što je Vlašić napravio prije nego je skrivio kazneni udarac'

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
JEENAH MOON/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
03.07.2026.
u 17:34

Jedan sudački analitičar detaljno je objasnio zašto smatra da je VAR ispravno pozvao glavnog suca Espena Eskasa da pogleda snimku te zašto je, po njegovu tumačenju pravila, Portugal opravdano zaradio kazneni udarac

Jedan sudački analitičar detaljno je objasnio zašto smatra da je VAR ispravno pozvao glavnog suca Espena Eskasa da pogleda snimku te zašto je, po njegovu tumačenju pravila, Portugal opravdano zaradio kazneni udarac. Radi se o licenciranom sucu iz Švedske koji se zove Victor i koji na društvenim mrežama analizira sporne trenutke s najvećih nogometnih utakmica, a kanal mu se zove Referee Channel. 

- Sudac je dosudio penal zbog držanja. S obzirom na dosadašnju praksu na Svjetskom prvenstvu, prag što se smatra kažnjivim povlačenjem je vrlo visok. Iz te perspektive, nije očekivano da se VAR uključi. Ali, striktno se držeći pravila, bilo je povlačenja. No, bilo je puno više toga nego držanje. Mnogi su propustili što se dogodilo prije držanja. Vlašić je očito udario napadača po licu. Čak i da nije bilo držanja, trebao je biti penal zbog tog udarca. Nakon držanja, napravio je kontakt i s nogama napadača. Srušio ga je. Vlašić je zapravo napravio tri prekršaja i zato je to penal - rekao je švedski sudac. 

- Najočitiji je bio udarac po licu. VAR je bio u pravu što se uključio i prepoznao to kao očitu grešku suca. S obzirom na to da je igrač mogao igrati loptom, trebao je branič dobiti i žuti karton jer je spriječio izglednu šansu, a nije htio ni igrati loptom - dodao je. 

Modrić nakon Portugala
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija SP 2026. Vatreni Nikola Vlašić

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