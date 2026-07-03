U dva mjeseca spasili 158 žrtva koje su bile drogirane pa seksualno zlostavljane na internetu

Policije više zemalja u suradnji s Europolom pokrenule su projekt Medusa, čiji je cilj bio da se identificiraju žrtve seksualnih napada koji su počinjeni uz uporabu droga. Riječ je o prvoj takvoj koordiniranoj međunarodnoj akciji i rezultira je identifikacijom 156 osoba, što žrtva, što počinitelja, a policije Velike Britanije, Njemačke, Brazila, Kanade, SAD-a, Mađarske, Nizozemske i Francuske uz pomoć Europola došlo je i do 274 nova traga, koji bi ih, kako se nadaju, trebali dovesti do novih počinitelja.

Iz Europola su pojasnili da je operacija Medusa prvenstveno bila usredotočena na seksualno zlostavljanje uz uporabu droga u odnosima s intimnim partnerom, a posebna se pažnja obratila na takva nedjela u kontekstu mizoginih internetskih zajednica. Projekt Medusa, pokrenut je u travnju 2026., a riječ je o zajedničkoj inicijativi koja je usmjerena na onemogućavanje i razbijanje internetskih mreža koje omogućuju seksualno zlostavljanje i iskorištavanje uz pomoć digitalnih tehnologija (DFSA). Osim što su identificirane 154 žrtve i počinitelja, te nađena 274 nova traga, otkrivene su i četiri nove mizogine internet zajednice.

Europol pojašnjava da je projekt Medusa pokrenut nakon saznanja da internetske zajednice imaju značajnu ulogu u omogućavanju i normalizaciji seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja putem digitalnih tehnologija (DFSA), budući da počinitelji takva djela obično dijele na internetskim platformama i u grupama za dopisivanje. Napadi su gotovo isključivo usmjereni na žene i često se odvijaju tijekom duljeg razdoblja, ponekad čak i godinama. Obično ih počine pojedinci koji zloupotrebljavaju položaj profesionalnog autoriteta ili povjerenja. Zemlje koje su sudjelovale u projektu Medusa pokrenule su ukupno 113 istraga što je rezultiralo uhićenjem 57 počinitelja i spašavanjem 158 žrtava.

Tijekom tih istraga otkrivene su online mreže u kojima počinitelji objektiviziraju i dehumaniziraju žrtve. Pri tome koriste šifrirane servise za razmjenu poruka, forume i zatvorene chat grupe za razmjenu iskustava, normalizaciju nasilnog ponašanja, olakšavanje ilegalne trgovine lijekovima na recept i narkoticima te koordinaciju kaznenih djela. Te su komunikacije otkrile i da se takva nedjela detaljno planiraju, da se pričinjena šteta žrtvama pojačava te da počinitelji među sobom dijele razne materijale. Europol upozorava i da su istrage otkrile i da nije riječ o izoliranim incidentima već je riječ o širem obrascu organiziranog i međusobno povezanog ponašanja. Osim zbog silovanja i seksualnih napada, istrage se provode i zbog nanošenja teških ozljeda i pokušaja ubojstva, jer su, kaže Europol, sediranje druge osobe i seksualizirano nasilje kaznena djela.