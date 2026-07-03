Lažni policajci upali mu u kuću, istukli ga i ukrali mu 600.000 kuna. On kasnije preminuo od zadobivenih ozljeda

Državljanin BiH (45) optužen je za razbojništvo, a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Varaždin. Riječ je o događaju koji se zbio 1. studenog 2019. na području Varaždinske županije, a prema optužnici, 45-godišnjak je tog dana s još tri osobe došao do kuće Josipa H. (60).

Pozvonili su mu i lažno se predstavili kao policajci. Zatim su mu ušli u kuću i Josipu H. je uskoro postalo jasno da nema posla s policajcima već s kriminalcima, koji su ga počeli tući po glavi i tijelu tražeći novac. U nekom trenutku, Josip H. je lažnim policajcima predao 600.000 kuna, nakon čega su oni otišli iz kuće, a Josip H. je uslijed zadanih udaraca i višestruke ozljede glave i trupa preminuo tijekom liječenja u bolnici.

Optužnicom je predloženo da se od okrivljenika oduzme protupravna imovinska korist pribavljena kaznenim djelom.