Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 216
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Australija izjednačila protiv Egipta
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVA PRAVILA

Njemačka mijenja sustav bolovanja: Radnici će liječniku morati odmah

Sick note by telephone
Foto: SINA SCHULDT/DPA
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
03.07.2026.
u 20:45

Naglasio je pritom da takvom ocjenom ne proziva nikoga pojedinačno, već se poziva isključivo na statističke pokazatelje.

Njemačka vlada očekuje da će zaposlenici u budućnosti provoditi više vremena na radnom mjestu nakon što stupe na snagu stroža pravila za otvaranje bolovanja. Takvu procjenu iznio je predstojnik Ureda njemačkog kancelara Thorsten Frei, a prenosi Njemačka novinska agencija (dpa). „Činjenica je da moramo povećati ukupni obujam posla”, rekao je Frei za RTL/ntv govoreći o planovima vladajuće koalicije.

Vladajuću većinu čine Kršćansko-demokratska unija i Kršćansko-socijalna unija (CDU/CSU) zajedno sa Socijaldemokratskom strankom Njemačke (SPD), koje kroz paket gospodarskih reformi namjeravaju potaknuti izlazak zemlje iz aktualnih ekonomskih teškoća. Među predloženim promjenama nalazi se i ukidanje mogućnosti otvaranja bolovanja telefonskim putem, bez osobnog pregleda kod liječnika, modela uvedenog tijekom pandemije koronavirusa, piše Fenix Magazin.

Prema novim pravilima, zaposlenici će potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad morati pribaviti već prvoga dana bolesti. „Vraćamo se uvjetima koji su vrijedili prije koronavirusa i mislimo da je to razumno, jer je jasno da ako je netko bolestan, ta bolest mora biti potvrđena”, rekao je političar. Frei smatra da su liječnici obiteljske medicine i prije pandemije uspješno funkcionirali u takvom sustavu. „Zato vjerujem da će tako biti i u budućnosti”, rekao je Frei, član CDU-a čiji je čelnik kancelar Friedrich Merz.

Dodao je kako ne sumnja da će svi koji su doista bolesni na vrijeme ishoditi liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad. Istodobno je upozorio na, kako tvrdi, uočljiv obrazac korištenja bolovanja. „Činjenica je, kaže, „da posebno početkom tjedna i prije vikenda bilježimo puno dana bolovanja, a to se, po mom mišljenju, ne može medicinski objasniti.”

Naglasio je pritom da takvom ocjenom ne proziva nikoga pojedinačno, već se poziva isključivo na statističke pokazatelje. Ujedno je istaknuo da svatko tko je doista bolestan ima puno pravo otvoriti bolovanje. „To je najnormalnija stvar na svijetu” dobiti potvrdu za to.

Ključne riječi
bolovanje posao zdravstvo Njemačka

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Scuderia
Scuderia
21:10 03.07.2026.

Ne moraju to zbog domaćih, nego zbog Balkanaca, Arapa i Afrikanaca.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!