Njemačka mijenja sustav bolovanja: Radnici će liječniku morati odmah

Njemačka vlada očekuje da će zaposlenici u budućnosti provoditi više vremena na radnom mjestu nakon što stupe na snagu stroža pravila za otvaranje bolovanja. Takvu procjenu iznio je predstojnik Ureda njemačkog kancelara Thorsten Frei, a prenosi Njemačka novinska agencija (dpa). „Činjenica je da moramo povećati ukupni obujam posla”, rekao je Frei za RTL/ntv govoreći o planovima vladajuće koalicije.

Vladajuću većinu čine Kršćansko-demokratska unija i Kršćansko-socijalna unija (CDU/CSU) zajedno sa Socijaldemokratskom strankom Njemačke (SPD), koje kroz paket gospodarskih reformi namjeravaju potaknuti izlazak zemlje iz aktualnih ekonomskih teškoća. Među predloženim promjenama nalazi se i ukidanje mogućnosti otvaranja bolovanja telefonskim putem, bez osobnog pregleda kod liječnika, modela uvedenog tijekom pandemije koronavirusa, piše Fenix Magazin.

Prema novim pravilima, zaposlenici će potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad morati pribaviti već prvoga dana bolesti. „Vraćamo se uvjetima koji su vrijedili prije koronavirusa i mislimo da je to razumno, jer je jasno da ako je netko bolestan, ta bolest mora biti potvrđena”, rekao je političar. Frei smatra da su liječnici obiteljske medicine i prije pandemije uspješno funkcionirali u takvom sustavu. „Zato vjerujem da će tako biti i u budućnosti”, rekao je Frei, član CDU-a čiji je čelnik kancelar Friedrich Merz.

Dodao je kako ne sumnja da će svi koji su doista bolesni na vrijeme ishoditi liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad. Istodobno je upozorio na, kako tvrdi, uočljiv obrazac korištenja bolovanja. „Činjenica je, kaže, „da posebno početkom tjedna i prije vikenda bilježimo puno dana bolovanja, a to se, po mom mišljenju, ne može medicinski objasniti.”

Naglasio je pritom da takvom ocjenom ne proziva nikoga pojedinačno, već se poziva isključivo na statističke pokazatelje. Ujedno je istaknuo da svatko tko je doista bolestan ima puno pravo otvoriti bolovanje. „To je najnormalnija stvar na svijetu” dobiti potvrdu za to.