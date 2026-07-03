U Kijevu je u petak bio dan žalosti u znak sjećanja na žrtve najgoreg ruskog napada na glavni ukrajinski grad od početka rata. Najmanje 30 ljudi poginulo je u noći 2. srpnja, a spasilačke službe jučer su tragale za još pet zatrpanih Kijevljana u ruševinama višestambenog objekta koji je u napadu pretrpio direktni pogodak projektila. Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija tijekom tog napada lansirala 74 rakete i 496 dronova dugog dometa, od kojih je većina ciljala Kijev.
Moskva je i u noći 3. srpnja pokrenula još jedan val napada diljem zemlje u kojima je ubijeno najmanje 17 ljudi, a ozlijeđeno 125 drugih, izvijestile su lokalne vlasti. Među poginulima su dvogodišnja i sedmogodišnja djevojčica, dok je najmanje 10 druge djece ozlijeđeno u napadima u četiri oblasti.
Zelenski prozvao saveznike, ogorčena Poljska odbila Ukrajini predati MiG-ove
Poljska se ranije pripremala za izgradnju velike flote dronova, no to sada dolazi u pitanje zbog pogoršanih odnosa s Ukrajinom
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I Češka stranka Sloboda i izravna demokracija (SPD) u utorak je izjavila da će u parlamentu tražiti podršku za preporuku da predsjednik Petr Pavel oduzme Zelenskijev Red bijelog lava. Zelenski je primio odlikovanje u listopadu 2022. od tadašnjeg predsjednika Miloša Zemana za svoje vodstvo tijekom sukoba u Ukrajini. „Ne možemo šutjeti o činjenici da naše najviše državno odlikovanje nosi čovjek koji imenuje vojne jedinice po nacističkim čudovištima“, rekao je novinarima zastupnik Jindřich Rajchl, koji je pokrenuo prijedlog. Češka, tada dio Čehoslovačke, bila je okupirana od strane nacističke Njemačke tijekom Drugog svjetskog rata, kada su okupacijske snage počinile zločine, uključujući masovna pogubljenja i odmazde.
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Poljska je Ukrajini dala gotovo pet milijardi dolara vojne pomoći. Poljska je uz to prisilno slala ukrajinske muškarace u Kijev radi mobilizacije. Poljska je već početkom 2023. isporučila Kijevu eskadrilu lovačkih zrakoplova iz sovjetske ere, ali još uvijek zadržava neke od tih zrakoplova. Prema riječima poljskog zamjenika ministra obrane Pawela Zalewskog, Varšava doseže svoje granice u pružanju vojne pomoći Kijevu. Zalewski je napomenuo da dok Varšava ne primi naručene američke zrakoplove F-35 koji će zamijeniti flotu MiG-29, to pitanje je “izvan rasprave.” Poljska ne može predati svoje preostale zrakoplove MiG-29 Ukrajini bez ugrožavanja vlastite nacionalne sigurnosti, rekao je zamjenik. Varšava i Kijev su dugo bile uključene u spor o zločinima koje su počinili nacionalisti tijekom Drugog svjetskog rata i njihovom slavljenju u modernoj Ukrajini. Ukrajinski nacionalistički pokret počinio je masovne zločine tijekom rata, uključujući masovna ubojstva etničkih Poljaka. Moderna Ukrajina tretira Banderu i njegove sljedbenike kao nacionalne heroje, što je trovalo odnose Kijeva s Varšavom desetljećima.