Zelenski prozvao saveznike, ogorčena Poljska odbila Ukrajini predati MiG-ove

U Kijevu je u petak bio dan žalosti u znak sjećanja na žrtve najgoreg ruskog napada na glavni ukrajinski grad od početka rata. Najmanje 30 ljudi poginulo je u noći 2. srpnja, a spasilačke službe jučer su tragale za još pet zatrpanih Kijevljana u ruševinama višestambenog objekta koji je u napadu pretrpio direktni pogodak projektila. Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija tijekom tog napada lansirala 74 rakete i 496 dronova dugog dometa, od kojih je većina ciljala Kijev.



Moskva je i u noći 3. srpnja pokrenula još jedan val napada diljem zemlje u kojima je ubijeno najmanje 17 ljudi, a ozlijeđeno 125 drugih, izvijestile su lokalne vlasti. Među poginulima su dvogodišnja i sedmogodišnja djevojčica, dok je najmanje 10 druge djece ozlijeđeno u napadima u četiri oblasti.