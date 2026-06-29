Britanac optužen za ubojstvo influencerice tvrdio da je u vrijeme zločina gledao utakmicu Hrvatske

Britanski državljanin uhićen je u Ekvadoru zbog sumnje da je u Kolumbiji ubio 36-godišnju influencericu Nataliju Villalbu, a zatim njezino tijelo sakrio u kovčeg i pobjegao iz zemlje. Kolumbijske vlasti tvrde da je osumnjičeni nakon zločina pokušao prikriti tragove te prijeći granicu s Ekvadorom, gdje je uhićen u zračnoj luci.

Prema navodima tužiteljstva, 46-godišnji Matthew Ashley Foster-Smith osumnjičen je da je 18. lipnja usmrtio Villalbu u apartmanu u popularnoj četvrti Bogote. Njezino tijelo pronađeno je nekoliko dana kasnije u kovčegu ispod još uvijek uključenog tuša, nakon što su djelatnici zgrade ušli u apartman jer je istekao rok rezervacije, piše New York Times.

Majka ubijene rekla je da se s kćeri posljednji put čula upravo 18. lipnja. U međuvremenu je osumnjičeni već napustio Kolumbiju i otišao u Ekvador. Istražitelji navode da su sigurnosne kamere snimile Foster-Smitha u istoj zgradi kako u vrijeme ubojstva nosi posteljinu prema prostoriji za pranje rublja, što je postalo jedan od važnih tragova u istrazi.

Nekoliko sati prije uhićenja osumnjičeni je za britanske medije pokušao iznijeti alibi, tvrdeći da je u vrijeme zločina gledao nogometnu utakmicu Engleske i Hrvatske na velikom ekranu u irskom pubu. "Gledao sam utakmicu Engleske i Hrvatske na velikom ekranu u irskom baru, tako da to nisam mogao biti ja. Nakon utakmice otišao sam u trgovački centar, kupio sladoled i kasnije se vratio gledati druge utakmice", rekao je.

Tvrdio je i da je primao prijetnje smrću od lokalnih kriminalaca zbog duga te da se spremao vratiti u Ujedinjeno Kraljevstvo kada je uhićen. U trenutku privođenja za njim je već bila raspisana Interpolova crvena tjeralica. Gradonačelnik Bogote Carlos Fernando Galán priopćio je da je uhićenje rezultat zajedničke akcije kolumbijske i britanske policije te poručio da "ovaj bolan slučaj neće proći nekažnjeno".

Britanski mediji navode da Foster-Smith nije nepoznat policiji. Ranije je dvaput osuđivan zbog uhođenja žena u Ujedinjenom Kraljevstvu. Početkom ove godine izašao je iz zatvora nakon što je odslužio više od dvije godine kazne, a 2020. godine bio je osuđen i na 18 mjeseci zatvora zbog uhođenja bivše partnerice i objave osvetničke pornografije.