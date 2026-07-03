Podignuta optužnica protiv Alena Šćurica, tužiteljstvo traži da mu se zabrani rad s djecom

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu je pred Općinskim kaznenim sudom podiglo optužnicu protiv bivšeg direktora Zagrebačkih mažoretkinja Alena Šćurica kojom se tereti da je počinio kaznena djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja. Tužiteljstvo je, ne navodeći identitet okrivljenika, izvijestilo kako se Šćuricu stavlja na teret da je počinio kaznena djela u Zagrebu, u vremenu od kolovoza 2007. do veljače 2025. godine. Također, optužnicom je predloženo da se Šćuricu doživotno izrekne sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom.

Zagrebačka policija počela je kriminalistički istraživati Šćurica nakon što je 3. veljače prošle godine., tijekom dočeka rukometnih reprezentativaca na zagrebačkom Trgu bana Jelačića, snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponašanja prema 18-godišnjoj mažoretkinji. Policija je krajem veljače 2025. prijavila Šćurica zbog sumnje na osam kaznenih djela povrede djetetovih prava i šest kaznenih djela spolnog uznemiravanja na štetu 11 oštećenih maloljetnih i punoljetnih mažoretkinja. Prema prijavi, Šćuric je tijekom incidenta vrijeđao 18-godišnju mažoretkinju na osnovi spola, što je policija kvalificirala kao naročito drsko ponašanje i ponižavanje. Nakon privođenja Šćuricu je izrečena mjera zabrane približavanja oštećenoj osobi.

Šćuric je u medijima odbacio optužbe navodeći da je povisio ton zbog profesionalnih standarda. Incident je izazvao osude javnosti, a bivše mažoretkinje su potom iznijele niz optužbi o sličnom Šćuricovom ponašanju otprije. Nakon uhićenja Šćuric je pušten da se brani sa slobode. Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu tada je odbila prijedlog tužiteljstva za određivanje istražnog zatvora, koji je tužiteljstvo tražilo zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Državno odvjetništvo zatim se žalilo na tu odluku nakon čega je zagrebački Županijski sud djelomično usvojio žalbu, ali nije odredio istražni zatvor. Šćuricu su tada izrečene mjere opreza u obliku zabrane približavanja žrtvi i svjedokinji te zabrane uspostavljanja kontakta s njima.