Na plaži Banj u Šibeniku utopila se 72-godišnja žena

Na šibenskoj plaži Banj u četvrtak poslijepodne utopila se 72-godišnja žena, izvijestila je Policijska uprava šibensko-kninska. Policija je dojavu o događaju zaprimila u poslijepodnevnim satima, nakon čega su na mjesto događaja izašli policijski službenici koji su obavili očevid.

Kako navode iz policije, na tijelu preminule nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na to da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Tijelo 72-godišnjakinje prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice u Šibeniku, a o cijelom događaju policija će dostaviti izvješće nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.