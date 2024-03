Za gradnju brze ceste od Požege najnižu ponudu dali Kinezi

Požega više neće biti slijepo crijevo na prometnoj karti Hrvatske. Naime, u sjedištu Hrvatskih cesta u Zagrebu ovih su dana otvorene ponude za izgradnju dionice brze ceste u dužini od 14,75 km od Požeškog Brestovca do čvorišta Godinjak kod Nove Gradiške (I i II faza). O projektu brze ceste kojom bi se sjedište Požeško-slavonske županije povezalo s autocestom A3 i kojom bi se riješio dugogodišnji problem njezine prometne izoliranosti govori se već desetljećima, ali njezina gradnja još nije započela. Projekt svih projekata, kako ga nazivaju u ovom dijelu Hrvatske, trebao bi imati snažan utjecaj na daljnji gospodarski razvoj sjedišta županije i okolice, no njegova realizacija unatoč brojnim najavama nije se pomaknula s mrtve točke. Ipak, čekanju bi uskoro mogao doći kraj.

– Javno otvaranje ponuda za izgradnju dionice brze ceste Brestovac Požeški – čvorište Godinjak bilo je 11. ožujka 2024. godine. U tijeku je pregled i ocjena ponuda, a odluka o izvođaču radova nije donesena – odgovorili su na naš upit iz Hrvatskih cesta.

Kako doznajemo, brzu cestu vjerojatno će graditi kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation, koja je dala najnižu ponudu vrijednu 160 milijuna eura (bez PDV-a). Ista tvrtka gradila je i Pelješki most. Uz kineskog izvođača, na natječaj su se javili i iz Zajednice ponuditelja Strabag i Osijek Koteks, ali njihova ponuda bila je skuplja, 180 milijuna eura (bez PDV-a). Drugih ponuda nije bilo.

Podsjetimo, iz Hrvatskih cesta prije su izvijestili kako su projektom 16 km duge brze ceste Požega – Staro Petrovo Selo predviđene četiri faze izgradnje. U prvoj fazi obavit će se izmještanje, odnosno zaštita elektroenergetskih instalacija i napajanje električnom energijom po cijeloj duljini trase od Požeškog Brestovca do čvorišta Staro Petrovo Selo, tj. spoja na autocestu A3. U drugoj fazi gradit će se desni kolnik ceste na poddionici od Požeškog Brestovca do Godinjaka, u trećoj poddionica od Godinjaka do Starog Petrovog Sela, a u četvrtoj fazi lijevi kolnik ceste od Požeškog Brestovca do Godinjaka. Predviđeni rok završetka radova je 48 mjeseci.

