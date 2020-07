Za dvije regije proglašen crveni alarm: Stiže grmljavinsko nevrijeme s obilnom kišom

Zbog grmljavinskog nevremena i jake kiše proglašen je crveni alarm za zagrebačku i karlovačku regiju.

Očekuju se pljuskovi s grmljavinom, a moguće su i bujične poplave. Past će više od 50 mm kiše po metru četvornom. Nevrijeme se očekuje u popodnevnim satima, a počet će već oko 13 sati.

Za gospićku, riječku i osječku regiju izdano je pak narančasto upozorenje. I ondje se očekuje jaka kiša i grmljavinsko nevrijeme dok će u obalnom području puhati i snažan vjetar.

Za ostatak Hrvatske, Dalmaciju, Kvarner i kninsku regiju proglašen je žuti alarm.

Foto: Screenshot DHMZ

Prema prognozi DHMZ-a, vrijeme će biti promjenjivo oblačno s povremenom kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Oblačnije će biti u drugom dijelu dana kada će oborine biti češće, lokalno i obilne, osobito na zapadu, a moguća su i grmljavinska nevremena.

Najmanje kiše očekuje se u Dalmaciji, gdje će lokalnih pljuskova biti tek navečer, dok bi na jugu mogli i posve izostati. Vjetar uglavnom slab, uz pljuskove prolazno pojačan, na Jadranu popodne umjeren jugozapadnjak, potkraj dana pod Velebitom bura. Najviša temperatura većinom između 24 i 29, na Jadranu od 28 do 32 °C.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vrijeme se ni sutra neće smiriti. U noći i ujutro mjestimice pljuskovi s grmljavinom, na kopnu izraženi i obilni. Zatim postupni prestanak oborina i razvedravanje, najprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i u ostalim predjelima. Oblačno s pljuskovima do kraja dana zadržat će se samo u Slavoniji. Vjetar umjeren, prolazno i jak sjeverni i sjeverozapadni. Duž obale umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, u Dalmaciji od 19 do 23. Najviša dnevna od 22 do 27, na Jadranu od 27 do 29°C.