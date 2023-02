Vukovar i kosovski grad Skënderaj postat će gradovi prijatelji

Grad Vukovar i kosovski grad Skënderaj pokrenuti će postupak kako bi u skorijoj budućnosti potpisali Povelju o prijateljstvu. Najavio je to tijekom današnjeg sastanka predstavnika dva grada gradonačelnik Vukovara Ivan Penava rekavši kako i Vukovar i Skënderaj imaju slične teške ratne priče iz proteklih ratova. -Oba grada i danas imaju po oko 300 nestalih. U obrani Vukovara stradalo je 6 Albanaca, 11 ih je stradalo u obližnjim Bogdanovcima, a 27 ih se i danas vode kao nestali – rekao je Penava dodajući kako oba grada gledaju u budućnost na korist svih.

Dodao je kako je sastanku bilo riječi o ekonomskom razvitku i suradnji dva grada, razmjeni iskustava Vukovara u razvoju i obnovi poslije ratnog stradanja, održavanju i brizi za memorijalne centre i spomenike žrtava iz Domovinskog rata, suradnji u zajedničkim EU projektima… Zamjenik gradonačelnik Skënderaja Sami Lushtaku rekao je kako dva grada imaju gotovo identičnu ratnu sudbinu kao i da priča o potpisivanju Povelje prijateljstva dva grada traje već duže vrijeme. Lushtaku kao područja dalje suradnje dva grada vidi prije svega u kulturu i ekonomiji. -Albanci su dali veliki doprinos u stvaranju neovisne Hrvatske, a daju i veliki doprinos u ekonomiji jer mnogi od Albanaca u Hrvatskoj imaju obiteljske poslove i zapošljavaju ljude – rekao je Lushtaku.

Govoreći o položaju albanske nacionalne manjine u Hrvatskoj Lushtaku je kazao kako Hrvatska kao država daje puno za manjine te da se tim primjerom trebaju voditi i druge države. Sve to doprinijelo je i da su Albanci integrirani u cijelosti u hrvatsko društvo te da to tako treba biti i u drugim državama. Na upit strahuje li od moguće asimilacije albanske nacionalne manjine Lushtaku je rekao kako bez obzira što su hrvatski Albanci rođeni na području Hrvatske, gdje se školuju i rade kako ne misli da će doći do pune asimilacije s obzirom da Albanci iznimno njeguju svoj jezik, običaje i kulturu. Ipak, ogradio se i rekavši kako nitko ne zna što donosi budućnost. Poslije sastanka u gradskoj upravi predstavnici dva grada su odali počast stradalima u Domovinskom ratu na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, a posjetili su i Vukovarski vodotoranj.

>> VIDEO: Blizanke Ana i Marija Vrtarić crne lipicance jašu od svoje pete godine