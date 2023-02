Srbi kao u kamenom dobu, žive u bijedi kao žrtve Beograda. Kod Albanaca u Prištini vidim blagostanje

Kosovo je 17. veljače proslavilo 15. godišnjicu neovisnosti od Srbije koju je proglasilo u dogovoru sa zapadnim partnerima, prije svega SAD-om, Njemačkom, Francuskom, Velikom Britanijom i Italijom, 2008. godine. Iako su svjetske sile tada vjerovale da će proglašenje neovisnosti Kosova ugasiti vatru koja je tinjala na Balkanu i da će na tim prostorima napokon zavladati mir, to se nije dogodilo. Jer, Kosovo je nakon 15 godina još uvijek faktor nestabilnosti na Balkanu, a međunarodna zajednica ne može riješiti tu zavrzlamu, koja će zasigurno trajati još godinama. Ono što čini tu nestabilnost jest to što Srbija nikako ne može shvatiti da je izgubila Kosovo i da je Kosovo postalo neovisna država te nijedan srpski dužnosnik neće priznati Kosovo jer bi za njega to značilo političku smrt.