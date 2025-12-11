Naši Portali
UNAPREĐENJE VOJSKE

Vučić čestitao Hrvatskoj: 'Svaka čast. Ulaže se ogroman novac...'

Aleksandar Vučić kazao je kako je Leopard 2 najbolji tenk na svijetu

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, najavio je da će u Srbiji biti vraćen obavezni vojni rok od 75 dana, a osvrnuo se i na modernizaciju vojske u Hrvatskoj. Naime, na pitanje da komentira dodatno naoružavanje Hrvatske, Vučić je ocijenio da je hrvatska vojska "izuzetno jaka“.

- Svaka čast. Ulaže se ogroman novac. Pokrenuli su i redovan vojni rok prije nas - rekao je Vučić, kako prenosi Blic. Uz to, kazao je kako je Leopard 2 najbolji tenk na svijetu. - Bolji je od ruskih tenkova, bolji od svih naših tenkova i nema nikakve sumnje da je to ogromna prednost - dodao je on i čestitao Hrvatskoj na kupnji 44 tenka. Kako kaže, to je golema stvar. 

- Ja danas ne bih kupio toliko tenkova. To su izuzetni tenkovi, ali kupovao bih nešto drugo, kao što i kupujemo nešto drugo. Ja čestitam, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku - dodao je. Pritom, naveo je da ne zna na što se Hrvatska sprema. 

- Svi u okruženju su članice NATO-a ili na putu u NATO. Ne postoji nitko drugi osim Srbije i Austrije, koja je samo formalno vojno neutralna. Ne vjerujem da se spremaju napasti Austriju - poručio je Vučić. 
Svima koji žive u Hrvatskoj od danas će biti teže skrivati dohodak, imovinu ili transakcije
tenkovi Srbija Aleksandar Vučić

DR
DrJok
16:53 11.12.2025.

sasvim je jasno da se nato naouruzava i ponovo sprema agresiju na srbiju

