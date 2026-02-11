Hodžić odgovorio Stanivukoviću: 'Dobrosusjedstvo počinje poštovanjem granica'

Armin Hodžić, zastupnik albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru, reagirao je na nedavne izjave u Gračacu gradonačelnika Banje Luke, Draška Stanivukovića: „U Gračacu su se spominjale tzv. ‘Republika Srpska Krajina’ i tvrdnja da ‘ova zemlja pripada nama’. Čuđenje gradonačelnika Stanivukovića zbog postupanja hrvatskih institucija teško je razumjeti“, kazao je Hodžić. Naglasio je da Republika Hrvatska ima pravo štititi svoj suverenitet i javni red te da onaj tko javno relativizira teritorijalni integritet druge države mora biti spreman snositi pravne i političke posljedice svojih riječi.

„Dobrosusjedski odnosi ne grade se optužbama i provokacijama koje nas vraćaju desetljećima unatrag. Oni počinju poštovanjem granica, institucija i ljudi koji u tim državama žive“, istaknuo je. Hodžić je reagirao i na činjenicu da su se od Stanivukovićevih izjava ogradili upravo predstavnici srpske manjine u Hrvatskoj. Po njegovim riječima, to jasno pokazuje da političke ambicije pojedinaca mogu biti prepreka i suživotu i stabilnosti nacionalnih manjina koje žive i rade u Hrvatskoj. „Ako se već poziva na principe dobrosusjedstva, legitimno je postaviti i druga pitanja“, kazao je Hodžić.

„Zašto je u Banjoj Luci danas manje Hrvata i Bošnjaka nego prije rata? Zašto oni koji su se vratili ne osjećaju da im je njihov rodni grad siguran prostor? Zašto je status Bošnjaka i Hrvata u Banjoj Luci ugrožen nacionalističkom retorikom srpske politike?“ Hodžić je također reagirao na selektivnost u pristupu narušavanju dobrosusjedstva. „Zanimljivo je da se o narušavanju dobrosusjedstva govori tek kada institucije Republike Hrvatske postupaju u skladu sa svojim zakonima. U proteklom razdoblju svjedočili smo brojnim slučajevima u kojima su vlasti u Srbiji zadržavale, ispitivale ili udaljavale državljane Hrvatske i Bosne i Hercegovine koje su procijenile sigurnosno spornima. Tada nismo čuli javne pozive na uzdržanost niti izraze zabrinutosti za dobrosusjedske odnose“, istaknuo je.

Na kraju je naglasio: „Ako se traži poštovanje i razumijevanje, ono mora vrijediti u oba smjera. Dobrosusjedski odnosi ne mogu biti jednosmjerna obaveza i ne mogu se graditi retorikom ‘naših zemalja’ koje zazivaju prisvajanje ‘tuđe zemlje’, nego konkretnim potezima koji jačaju povjerenje, ravnopravnost i sigurnost svih građana, bez obzira na njihovu nacionalnost. Hrvatska je dužna štititi svoj ustavni poredak, a stabilnost regije zahtijeva odgovorne riječi i smirenu politiku, a ne povratak simbolima i retorici koji su nanijeli previše boli svima.“