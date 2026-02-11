Europu čeka velika prekretnica? General objasnio što prijeti ako Trump okrene leđa

Europa mora postati vojna supersila kako bi preživjela bez Sjedinjenih Država, upozorio je bivši načelnik britanskih oružanih snaga. General Sir Nick Carter koji je bio načelnik Glavnog stožera obrane od 2018. do 2021. rekao je da kontinent više ne može sebi priuštiti oslanjanje na SAD i pozvao na brzo povećanje obrambenih izdataka. U izvješću uoči velikog sigurnosnog summita u Njemačkoj, rekao je da bi Europa 'trebala biti supersila, ekonomski, politički i vojno. Rekao je da se Europa mora brzo pripremiti za novi svijet bez SAD-a koji će igrati tradicionalnu ulogu zaštitnika. "Utjecaj Europe ovisit će o njezinoj sposobnosti da poduzme brzu kolektivnu akciju. Europa koja to može učiniti i preuzeti odgovornost za vlastitu obranu i sigurnost ostat će ona koja oblikuje međunarodni poredak. Europu koja to ne može, oblikovat će drugi', rekao je.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron, izjavio je da se Europa mora 'probuditi" i početi ponašati kao velika svjetska sila. Organizatori Münchenske sigurnosne konferencije objavili su izjavu prije Macronove intervencije, u kojoj su istaknuli "rušitelja" Trumpa. Navodi se da su Sjedinjene Države uglavnom napustile ulogu 'vođe slobodnog svijeta' pod predsjednikom te da se svijet sada nalazi u eri politike rušenja'. U utorak je Trump počeo odustajati od kontrole nad nekim NATO bazama nakon ponovljenih prijetnji da će napustiti savez. U međuvremenu, čelnici NATO-a u Europi najavili su novu misiju na Arktiku kako bi odgovorili na zabrinutost američkog predsjednika u vezi sa sigurnošću u regiji. Britanija će u sklopu operacije poslati dodatnih 1000 vojnika u Norvešku. John Healey, britnski ministar obrane, rekao je za The Telegraph da zahtjevi za obranom rastu. "Ujedinjeno Kraljevstvo pojačava europsku sigurnost i predvodi NATO kako bi ojačalo našu kolektivnu obranu i odvraćanje", kazao je.

U radu za Institut Tonyja Blaira za globalne promjene objavio je plan od pet točaka, pozivajući na održivo financiranje ukrajinske obran , suzbijanje ruskih sabotažnih operacija, preustroj europskog procesa donošenja odluka i proizvodnje oružja kako bi kontinent bio manje ovisan o SAD-u te novi društveni ugovor za izgradnju javnog povjerenja u vojnu reformu.

Desetljećima se Europa oslanjala na SAD kao svog zaštitnika. Međutim, to je poremećeno povratkom Donalda Trumpa na vlast. Iznesene su i sumnje u podršku američkog predsjednika klauzuli o međusobnoj obrani iz članka 5 NATO-a, dok je njegova prijetnja silom zauzimanja Grenlanda dovela u pitanje cijelu budućnost saveza. Od njegova ponovnog izbora, Pentagon je nastojao preoblikovati NATO prisiljavajući njegove europske države članice da preuzmu veću odgovornost za vlastitu obranu i sigurnost .

U prvom seizmičkom pomaku, predsjednik NATO-ovog vojnog odbora u utorak je najavio da će Britanija dobiti glavnu ulogu u Trumpovoj novoj viziji transatlantskog saveza. Britanski general preuzet će kontrolu nad Zapovjedništvom združenih snaga Norfolk u Virginiji, mjestom koje trenutno obnaša američki admiral. Baza je jedini operativni objekt na američkom tlu i zadužena je za atlantsku poziciju saveza. To je ključna uloga s obzirom na to da su čelnici NATO-a proširili područje djelovanja na Arktik u pokušaju da umire Trumpovu želju za preuzimanjem Grenlanda . "Saveznici su se dogovorili o novoj raspodjeli odgovornosti viših časnika u zapovjednoj strukturi NATO-a u kojoj će europski saveznici, uključujući najnovije članice NATO-a, igrati istaknutiju ulogu u vojnom vodstvu saveza", rekao je dužnosnik NATO-a za The Telegraph.

Prema promjenama, Italija će preuzeti Zapovjedništvo združenih snaga Napulj, koje je odgovorno za južni i mediteranski bok NATO-a. U međuvremenu, Njemačka i Poljska dijelit će odgovornost za Zajedničko zapovjedništvo snaga Brunssum u Nizozemskoj, koje nadgleda istočni bok saveza. NATO-ovi insajderi inzistirali su da promjene nisu značile povlačenje gospodina Trumpa i SAD-a iz saveza

Posljednjih tjedana također je bio glasni zagovornik "europskih vojnih snaga" od 100.000 vojnika, koje redefiniraju kontinentalnu obranu bez američke podrške. G. Healey je najavio da će britanske snage sudjelovati u misiji Arctic Sentry. Prilikom posjeta Kraljevskim marincima u Camp Vikingu, u norveškom Arktiku, obećao je povećati broj vojnika raspoređenih u zemlji s 1000 na 2000 tijekom tri godine.