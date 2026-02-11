Naši Portali
BIVŠI PREDSJEDNIK

Josipović: 'Prigovarali su mi: kakva ustaška zmija, to su gluposti. Mislim da je sad jasno'

Na današnji dan ro?en je Ivo Josipovi?
Foto: Robert Anic/PIXSELL
1/6
Autor
Robert Jurišić
11.02.2026.
u 07:40

Josipović je kazao da bi, da je on sada predsjednik, 'prije svega poradio na pravosuđu'

Donekle sam možda iznenađen jer znam da premijer Plenković po svom backgroundu ne spada u najdesniji spektar, da ne kažem u ustašofiliju i slične pokrete. Očito je riječ o političkoj pragmi, premijer vjerojatno kalkulira s nadolazećim izborima i s tim koji bi dio biračkog tijela htio vezati uz HDZ. Možda bi se jednog dijela ovih najdesnijih stranaka htio riješiti, tako mi izgleda. Zaista čovjek mora biti slijep da ne vidi desnu radikalizaciju koja je nastupila - kazao je to bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović gostujući na N1 televiziji.

Josipović je dodao kako se ta desna radikalizacija 'ne vidi samo u činjenici da puno ljudi na Thompsonovom koncertu pjeva neke pjesme'. - Tamo je zaista i veliki broj mladih ljudi koji naprosto ne znaju puno o povijesti, što znači ZDS i kakva mu je povijest. Riječ je o ljudima koju su tu, recimo to tako, slučajno. Ali nezanemariv je broj i onih koji znaju zašto su tamo, a znaju radi promocije određenih povijesnih politika za koje bi bilo bolje da se nikada nisu dogodile i da se nikad više ne dogode - kazao je Josipović. Dodao je kako je 'ne vidjeti da imamo nacionalističke ispade kakve u zadnje vrijeme nismo imali, da imamo prijetnje primarno lijevim političarima i reći da je to tako, tek ništa' to neodgovorno.

Josipović je kazao da bi, da je on sada predsjednik, 'prije svega poradio na pravosuđu'.

- To je rak rana društva. Predsjednik bi svojom političkom aktivnošću, a što ja nisam stigao napraviti, mogao okupiti jednu političku grupaciju koja bi dovela do nekog referenduma - kazao je Josipović i nastavio: 'Prilično sam forsirao teme i kad je puno blaža situacija bila vezano za ustašofiliju, i dan danas mi šalju pisma, dobijem ih desetak dnevno s tog dijela političke scene, prigovarali su mi – kakva ustaška zmija, to su gluposti, a evo – mislim da je sad jasno o čemu sam govorio. Međutim, tada, objektivno, to nisam mogao promijeniti'.

FOTO Novi ministar izgubio je 100 kila, pogledajte nevjerojatnu transformaciju
Na današnji dan ro?en je Ivo Josipovi?
1/14
Ključne riječi
zds Ivo Josipović

