Psovke, mito, suze u bolnici Karlovac: Ravnateljica liječnike optužila za korupciju. Oni idu u štrajk?

Slučaj karlovačke Opće bolnice prerasta u ozbiljnu aferu kojoj se ne nazire epilog. Prema poznavateljima odnosa u bolnici, ali i u lokalnim političkim krugovima, sukobi koji su eskalirali u otvoreni rat prijete ne samo štetom ovoj instituciji, nego se preko nje lome i politički i osobni obračuni. – U bolnici u Karlovcu već dulje se događa sustavna degradacija liječničke profesije uz kršenje zakonskih prava liječnika i izravnu štetu pacijentima. U posljednje dvije godine karlovačku bolnicu napustilo je najmanje 20 specijalista. Bolnica je pet mjeseci bila bez predsjednika Stručnog vijeća i redovitih sjednica iako Zakon o zdravstvenoj zaštiti i statut bolnice propisuju jednu sjednicu mjesečno. Neki odjeli i službe nemaju voditelje ili zamjenike voditelja jer liječnici odbijaju preuzeti funkcije, a nitko se ne prijavljuje na pojedine natječaje za specijalizaciju. Devet je liječnika u posljednjih godinu dana prijavilo ravnateljicu Ivanu Kovačić povjereniku za zaštitu dostojanstva radnika zbog mobbinga. Četiri su liječnika ravnateljicu prijavila Časnom sudu HLK zbog kršenja Kodeksa medicinske etike. Dvoje liječnika bilo je primorano dignuti sudsku tužbu protiv bolnice zbog kršenja njihovih radnih prava. Iako postoji, još uvijek ne radi druga hematološka ambulanta, pa pacijenti predugo čekaju preglede i ne mogu obavljati, primjerice biopsiju kostiju u Karlovcu, već moraju u Zagreb, a sve zbog samovolje ravnateljice Kovačić, koja dvjema specijalisticama hematologije odbija dati ugovor o radu s koeficijentom plaće koji im zakonski pripada i tako osigurati otvaranje druge hematološke ambulante i mogućnost dijagnostičkih pretraga, čime bi se smanjile liste čekanja.