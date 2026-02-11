Naši Portali
PODUZETNICI UPOZORAVAJU NA MOGUĆU KRIZU

Iako se rusko gospodarstvo pokazalo iznimno otpornim na sankcije, problemi se sve više pokazuju

Autor
Danijel Prerad
11.02.2026.
u 17:05

Unatoč pogoršanim fiskalnim izgledima, Moskva i dalje ulaže velika sredstva u oružje i poticaje kako bi privukla nove regrute u vojsku.

Iako se rusko gospodarstvo pokazalo iznimno otpornim na snažne sankcije koje su im uvedene, financijska situacija Kremlja, čini se, ipak postaje sve teža. Poduzetnici upozoravaju kako bi mogla ove godine kulminirati jer se prihodi od nafte smanjuju, kamatne stope ostaju visoke, a mira još nema na vidiku. Tako neki ruski dužnosnici s rastućom zabrinutošću upozoravaju Vladimira Putina da bi financijska kriza mogla pogoditi zemlju do ljeta, rekli su izvori za Washington Post. Istaknuli su slabe prihode od nafte, koji su u siječnju pali za 50% u odnosu na prethodnu godinu, te proračunski deficit koji se i dalje povećava, čak i nakon što je Putin povećao određene poreze. Jedan moskovski poslovni direktor također je rekao Postu da bi kriza mogla nastupiti usred rastuće inflacije, dodajući da se, primjerice, uočava trend zatvaranja restorana, čiji radnici dobivaju otkaz.

Ključne riječi
Ekonomija Vladimir Putin kriza gospodarstvo Rusija

Komentara 5

Pogledaj Sve
SE
Serengeti
17:34 11.02.2026.

23.05.2022. Rusko gospodarstvo sučelit će se s dugotrajnom štetom kao posljedicom rata u Ukrajini, navodi njemačka središnja banka Bundesbank. U mjesečnom izvješću Bundesbank objavljuje da "Rusija ide prema gubitku značajnog dijela svog prosperiteta na duge staze". Negativne posljedice rata pogodilee bi i industrijski i uslužni sektor, procjenjuju stručnjaci Bundesbanka: "Nove izvozne zabrane koje su uvele zapadne zemlje i ograničenja opskrbi koje su nametnule mnoge kompanije stoga će vjerojatno posebno teško pogoditi rusku industriju.". To je iz članka sa portala Večernjeg lista kojeg možete procitati ako u pretraživač upisete "Bundesbank: Rusko gospodarstvo će zbog Ukrajine trpjeti dugotrajne štete". Dakle ne spada u kršenje pravila jer je sa ovog portala. 🤣😂

SE
Serengeti
17:24 11.02.2026.

Govor Ursule von der Leyen od 14.09.2022. o stanju EU - Ruska vojska uzima čipove iz perilica suđa i hladnjaka da bi popravili svoju vojnu opremu jer su ostali bez poluvodiča. Ruska industrija je u ruševinama. Kremlin je taj koji je stavio rusku ekonomiju na put prema zaboravu. 🤣😂

ČU
Čuružan
17:48 11.02.2026.

Evropi je bolje da se brine o svojim unutarnjim problemima, kojima kraja nema. Počev od agresivnih i lenjih migranata, do kolapsa u autoindustriji, sve većim nezadovoljstvom poljoprivrednika . . . . itd. Zato nisam siguran šta je smisao ovog teksta? Da li se raduju potencijalnoj Ruskoj 'propasti' ili im je žao, ili žele što pre da uđu na rusko tržište . . . verovatno ima svega

