Iako se rusko gospodarstvo pokazalo iznimno otpornim na sankcije, problemi se sve više pokazuju

Iako se rusko gospodarstvo pokazalo iznimno otpornim na snažne sankcije koje su im uvedene, financijska situacija Kremlja, čini se, ipak postaje sve teža. Poduzetnici upozoravaju kako bi mogla ove godine kulminirati jer se prihodi od nafte smanjuju, kamatne stope ostaju visoke, a mira još nema na vidiku. Tako neki ruski dužnosnici s rastućom zabrinutošću upozoravaju Vladimira Putina da bi financijska kriza mogla pogoditi zemlju do ljeta, rekli su izvori za Washington Post. Istaknuli su slabe prihode od nafte, koji su u siječnju pali za 50% u odnosu na prethodnu godinu, te proračunski deficit koji se i dalje povećava, čak i nakon što je Putin povećao određene poreze. Jedan moskovski poslovni direktor također je rekao Postu da bi kriza mogla nastupiti usred rastuće inflacije, dodajući da se, primjerice, uočava trend zatvaranja restorana, čiji radnici dobivaju otkaz.