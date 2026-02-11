Naši Portali
ALARMANTNI PODACI O KORUPCIJI

Srbija potonula na ljestvici, ispred nje gotovo cijela Europa, Brnabić iznenadila optužbom: 'On je glavni krivac'

11.02.2026.
u 16:52

Na samom vrhu globalne ljestvice percepcije korupcije nalaze se Danska s 89 bodova i Finska s 88 bodova, dok su najlošije ocijenjene Somalija i Južni Sudan, obje s tek devet bodova

Srbija je prema Indeksu percepcije korupcije za 2025. godinu zauzela 116. mjesto među 182 države i teritorija, što je njezin najslabiji plasman u posljednja dva desetljeća. Novi podaci organizacije Transparency International odmah su izazvali oštre političke reakcije i međusobne optužbe vlasti i oporbe. Na ljestvici koja se mjeri od nula bodova, što označava izrazito korumpirane države, do 100 bodova, koje dobivaju najtransparentnije zemlje, Srbija je osvojila 33 boda. To je dva boda manje nego lani, ali i najniža ocjena još od 2004. godine. Rezultat je devet bodova ispod svjetskog prosjeka te čak 29 bodova slabiji od prosjeka Europske unije.

Ove godine Srbija je prvi put rangirana iza Bosne i Hercegovine, koja ima 34 boda. U europskom kontekstu slabije rezultate od Srbije bilježe tek Bjelorusija i Turska (po 31 bod) te Rusija sa 22 boda. Potpredsjednik Stranke slobode i pravde Dušan Nikezić reagirao je porukom da je predsjednik Aleksandar Vučić „zaslužio jedino orden za najkorumpiranijeg političara u Europi“, ističući kako je Srbija u posljednjih deset godina pala za čak 44 mjesta na globalnoj ljestvici percepcije korupcije. Njegova izjava referira se i na nedavno Vučićevo odlikovanje Ordenom Novomučenika bihaćko-petrovačkih.

Na Nikezićeve tvrdnje brzo je reagirala predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Ona je odgovornost za loš plasman pripisala lideru oporbe Draganu Đilasu, kratko poručivši: „Taj orden je otišao Đilasu“. U raspravu se potom uključio i sam Đilas, koji je usporedio podatke iz 2012. godine, posljednje godine, kako je naveo, kada je bio dio vlasti, s današnjim stanjem.

„Ocjena razine korupcije 2012. godine bila je 42, a Srbija je tada bila na 72. mjestu među 182 zemlje. Danas je ocjena 33, što je za petinu slabije, i nalazimo se na 116. mjestu. Svakome tko ima IQ viši od sobne temperature jasno je da je Srbija danas znatno korumpiranija nego prije 13 godina“, poručio je Đilas.

Na samom vrhu globalne ljestvice percepcije korupcije nalaze se Danska s 89 bodova i Finska s 88 bodova, dok su najlošije ocijenjene Somalija i Južni Sudan, obje s tek devet bodova.

