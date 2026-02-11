Policija zaustavila muškarca pred zgradom u Zagrebu, pogledajte što su kod njega pronašli

Policija je na zagrebačkom Črnomercu dovršila kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom kojeg sumnjiče za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, a tijekom postupanja pronađeno je više od kilogram kokaina, kao i oružje, streljivo, novac i digitalne vage.

'Prema rezultatima istrage, sumnja se da je osumnjičeni, protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, na zasad neutvrđen način i s ciljem daljnje preprodaje nabavio veće količine kokaina i tinkture konoplje tipa droga. Drogu je, kako se navodi, skrivao, vagao i prepakiravao u stanu kojim se koristi na području Črnomerca, nakon čega ju je preprodavao na nezakonitom tržištu', javljaju iz PU zagrebačke.

U ponedjeljak, 9. veljače 2026. u prijepodnevnim satima policijski službenici Policijske uprave zagrebačke uočili su ga na ulici, ispred stambene zgrade u kojoj i boravi, te mu pristupili radi provjere identiteta zbog sumnje u protupravno ponašanje. Tijekom provjere identiteta, muškarac je policiji dragovoljno predao 24 paketa ispunjena kokainom, ukupne mase 19,2 grama.

Istoga dana, temeljem naloga, obavljena je pretraga stana i drugih prostorija koje koristi. U pretrazi su pronađena dva paketa kokaina ukupne mase 1.089 grama, tinktura konoplje tipa droga zapremnine 10 mililitara, pištolj marke Crvena zastava s pripadajućim spremnikom te kutija s 25 komada pištoljskog streljiva kalibra 7,65 milimetara, novčani iznos za koji se sumnja da potječe od preprodaje droge te dvije digitalne vage.

'Po završetku kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnesena kaznena prijava. Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu određen mu je istražni zatvor, nakon čega je predan u Zatvor u Zagrebu', javljaju iz policije.

Uz to, zbog prekršaja iz članka 11. stavka 4. i članka 30. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, protiv 47-godišnjaka je nadležnom sudu podnesen i optužni prijedlog.