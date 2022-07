Vučemilović o Mariću: On ima jedinstven životopis, teško će mu naći zamjenu

Večernjakova novinarka Iva Boban Valečić u Večernjakovom je studiju ugostila Vesnu Vučemilović, zastupnicu u Saboru Hrvatskih suverenista, te predsjednicu saborskog Odbora za obitelj, mlade i sport i s njom razgovarala o aktualnim političkim temama.

Razgovor su započele komentarom ostavke ministra Zdravka Marića.

– Njegova je ostavka iznenađenje čitavoj javnosti i svima nama, osim izgleda premijeru koji je imao spremnu zamjenu. Ministar Marić je jedan od onh ministara koji iza sebe ostavlaj jako puno pozitivnih stvari; sredio je i doveo u red državne javne fanancije, refinancirao je velik dio javnog duga kada su kamate bila jako niske, napravio je dobre stvari. No, zamjeram mu to što je ostavio neravnomjerno porazno rasterećenje. Primjerice, isti iznos PDV-a plaćaju umirovljenici s 2000 kuna mirovine i jedan viceguvernet HNB-a sa 40.000 kuna plaće. To nije u redu. Oduvijek zagovaram ravnomjerno porezno opterećenje. Sada se provodi i porezna represija prema radnicima koji rade vani, posebno prema nejgovateljicama koje rade izvan države, prema paušalcima, ugostiteljima i to nije dobro. On je jedan od najdugovječnijih ministara koji je kao nestranački kandidata ušao u Vladu, istina je da su se uz njega vezale neke afere, ali nisu se i lijepile i iz kojih je izlazio netaknut – kazala je Vesna Vučemilović.

Ona smatra da je njegov odlazak veliki udarac za Vladu Andreja Plenkovića jer odlazi u trenutku u kojem je Hrvatska pred nizom izazova; kamate rastu, recesija je pred vratima, kod nas će doći nešto kasnije zbog iznimno dobre turističke sezone i strukture gospodarstva, ali je neizbježna, pa sugovornica smatra da će odlazak ministar Marića otežati rad Vladi, obzirom da je on svojim radom bio čimbenik stabilnosti i stručnosti i da je pitanje kako će se novi ministar snaći u ovim izazovnim vremenima.

– Smatram da je propustio napraviti više u smislu pravednijeg poreznog sustava. Istina, premijer je najavio oporezivanje ekstra profita, no vidjet ćemo što će biti. Ja sam govorila da bi porezna uprava stalno trebala češljati imovinu i izvore financiranja kod nekih gdje postoji sumnja da uz dohodak koji su projavili ne bi mogli imati i toliku imovinu. Ispada da je sve u redu, te da tek dok uhićenja nekih ljudi mi doznamo za silne stanove po Zagrebu ili Splitu, kao što je bilo u slučaju Janaf i Dragana Kovačevića. Tek se naknadno utvrđivalo od kuda mu novac za kupnju svih tih nekretnina. No, država ima model kako to istraživati, porezna uprava može unazad šest godina istraživati i pratiti protok novca i nesrazmjere između zarađenog novca i vrijednosti nekretnina, pa onda sumnjivu imovinu oporezovati sa 60 posto. Porazan je podatak da je država temeljem takvog rada porezne uprave uprihodila svega 35 milijuna kuna godišnje, što je daleko manje i od naplate kazni za prekršaje u prometu. Po tome ispada da takvih kaznenih djela nema, a mi imamo afere i uhićenja koja se nižu kao na traci i u kojima postoje i čitavi popisi ilegalno stečene imovine – kaže V. Vučemilović.

Za Vladu Andreja Plenkovića koja je sada ostala bez još jednog ministra, kaže da više nije legitimna.

– Vlada će njegov odlazak preživjeti, jer ima koalicijske partnere koji je održavaju, no ona više nije legitimna. Vlada je promijenila više ministara nego ijedna do sada, mijenjaju se kao u hokeju i bilo bi najpoštenije raspisati nove izbore i vidjeti što narod kaže i kako ih ocjenjuje. No, naravno da se to neće dogoditi i da će se birati najpovoljniji trenutak za HDZ za raspisivanje izbora. Ovaj je Vlada izgubila legitimitet onda trenutka kada je Uskok pokucao ministru Horvatu na vrata i kada je on završio u istražnom pritvoru, već tada bi sve normalne Vlade vani išle na nove izbore. U ovoj situaciji s odlaskom ministra Marića teško će premijer naći zamjenu za njega jer on ima akademsku karijeru, bio je u realnom sektoru, u državnoj upravi ima veliko iskustvo, jedinstveni životopis. Ne mislim ništa loše za novog ministra Primorca, uvažavam njegovu akademsku karijeru, no činjenica je da su ovo zahtjevna vremena i pitanje je hoće li se uspjeti snaći u ovako kratkom vremenu u svemu što ga očekuje hoće li u tako kratkom vremenu novi snaći. Sreća, u Ministarstvu financija ima još puno stručnih ljdu koji kvalitetno rade svoj posao, to će mu biti dobar oslonac za rad u državnoj upravi – dodaje sugovornica i nabraja neke od problema koji novog ministra čekaju: gubitak dvije milijarde kuna u arbitraži s MOL-om, oko 6 milijardi kuna manje po nacionalnom planu oporavka, umirovljenici čekaju isplatu obećanog, kao i zaposlenici u javnom i državnom sektoru kojima je obećana povišica plaća...

– Ipak, fascinantna je logika ove Vlade koji kažu kako gubitak od dvije milijarde kuna u arbitraži s MOL-om neće biti udar za državne financije, a onda kaka mi tražimo 100.000 milijuna kuna godišnje u proračunu za povećanje naknada za roditelje djece s poteškoćama u razvoju, onda je to nepremostiv problem i danima se mozga kako ga riješiti! Ma, to su priče, PR-ovske priče i zamagljivanja javnosti koju se bildanjem imiđa Vlade, isticanjem svega što su igdje napravili, zamagliti oči, umirivati javnost i skretati fokus sa pravih problema. Naravno da su dvije milijarde kuna u proračunu šok! Smatram da ima Vlada ima previše predstava za umirivanje javnosti, PR igrica, a pitanje je što sve stoji iza tih priča – dodaje Vesna Vučemilović.

Kaže da je istina da su neke stavri u pozitivi, poput činjenica da smo izišli iz makroekonomske neravnoteže, da ulazimo u eurozonu. Dodaje da možemo samo nagađati odlazi li ministar Marić sada kada je većina pokazatelja dobra i pozitivna, dakle pred 'olujna vremena' kada se očekuje pad svih tih pokazatelja.

– Činjenica je da on neće imati problema naći novi, dobar posao, čak i puno bolje plaćen posao. Kažem, o razlozima dolaska možemo samo nagađati, no možda se umorio i od toga da svako toliko mora javnosti pojašnjavati kako to da je viđen na jahti nekog poduzetnika, da je na svjetskom prvenstvu u društvu nekog drugog poduzetnika, da je na produženom vikendu u ekskluzivnom apartmanu na Lošinju kojeg je platio puno manje od cijene najma. Stalno je pod upitnikom ima li tu pogodovanja, sukoba interesa. Činjenica je da ministar Marić voli živjeti luksuzno i da sada u tom luksuzu može uživati neometano bez da se javnosti opravdava o bilo čemu.

No, kada govorite o pozitivnim brojkama, dobrom rejtingu sve to zvuči dobro, ali pitajte se što od toga ima običan građanin, radnik, umirovlejnik koji ima 2000 kuna mirovine, ili radnik koji radi za minimalac, a litru ulja danas plaća 19 kuna?

Sve je drastično poskupilo i ne može se živjeti tako. Plaće su rasle, no inflacija daleko više tako da su poskupljenja pojela rast plaće. Mi oko 30 posto zarade trošimo samo na hranu, umirovljencii i više. Dakle, kada podvučete crtu pod sve to, prosječan hrvatski građanin živi puno teže i lošije nego prije unatoč nekim pozitivnim brojkama. Standard nam je pao i samo neodgovorna Vlada u takvoj situaciji gura državu u euro zonu.

Odlazak ministra Marića taj proces neće zaustviti niti utjecati na nejga jer su ključni dokumenti već potpisani, procesura teče, no pripremne radnje nisu sve provedene kako je obećano. Država još uvijek nije prodala svoje udjele u nekim tvrtkama što je trebala napraviti, nisu radikalno smanjili broj parafiskalni nameta. To su trebali napraviti ministar financija i viceguverner HNB-a, to su oni obećali. Obzirom da taj teren nisu pripremili, nije pametno da se u tim uvjetima uvodi euro – to je moje mišljenje koje zastupam duže vremena. S recesijom pred vratima, ulazak u euro će biti dodatni udar na standard građana – kaže sugovornica.

Osvrnula se i na posljupljenja hrane i ostalih roba koje u većini slučajeva naziva špekulantskim.

– Ove ulje se radi od suncokreta od lani. Čepinska uljara ima svoj solarij i fotonaponske čelije i ima dovoljno električne energije za vlastite potrebe, pa ne ovisi toliko o cijeni plina. Zato pitam zašto je onda cijena tog ulja toliko porastla i zašto ga sada plaćano 19 kuna? Zašto ne kože biti 13 kuna kao prije?

Proizvođači i trgovci koriste ovu situaciju i napuhuju cijene jop od kada je krenula agresija Rusije na Ukrajinu i kada su počele špekulacije oko problema izvoza žita iz Ukrajine. Sve je počelo poskupljivati, pa i u Njemačkoj, no tamošnja je Vlada tome stala an kraj, urigirala je, a naša to ne radi iako uvijek ima mogućnost utjecaja na cijene, Modeli postoje. Ne možemo od Agencije za regulaciju tržišnog natjecanja to očekivati, ali od Vlade možemo, država bi trebala utjecati na ograničavanje cijena hrane.Pozivaju se na tržište kada im to odgovara. Žetva je gotova, a naši seljaci su ponovno u raljama prekupaca. Vlada je treebala popuniti robne rezerve i pomoći seljacima oko otkupne cijene, a ne da oni ponovno izvise – dodaje Vesna Vučemilović.

Kao predsjednica saborskog Odbora za obitelj, mlade i sport govorila je i akko su se kroz tematske sjednice i pregovore s državom, izborili za veće naknade roditelja koji imaju djecu s poteškoćama u razvoju i koji su do sada primali smiješnim 2.300 kuna, a od poečtka 2023. godine trebali bi primati 4.000 kuna mjesečno.

- Riječ je o 5.000 ljudi i oko 100.000 milijuna kuna. Imali smo i sjednicu na temu mentalnog zdravlja, posebno djece u pandemiji gdje smo vdjeli da je online nastava djelovala loše na mentalni razvoj djece, pa smo stoga ukazali da online nastava mora biti izuzetak, ne pravilo. Poslušalo nas se, pa su naši učenici, u odnosu na učeniak u drugim zemljama, 90 posto nastave bili u razrednim klupama. Safa pripremamo tematsku sjednicu vezanu za sportske udruge. To ima dosta problema, oko načina funkcioniranja i financiranja. Udruge su često oko finannciranja prepuštene na sklonosti lokalne samouprave i oko vrste sporta kojima će psovećivati više financijskih potpora.

No, ono tšo nam je najveći problem i za što moramo pronaći rješenje odnosi se na podatak HOO-a da se u vrijeme korone čak 30.000 djece prestalo baviti sportom. To je velika brojka, moramo tu djecu vratiti na sportske rene, jer je to važno za njihov spiho-fizički razvoj- kaže Večernjakova gošća.

Komentirala je i odluku suda koji je poništio ukidanje mjere roditelj-odgojitelj u Zagrebu.

– To mjera nije savršena, nju je trebalo korigirati, a ne ukinuti preko noći. Mi smo država koja je izgubila 10 posto stanovništva zadnjih deset godina i mi moramo pronaći način kako to preokrenuti. Mislim da je sud ovom odlukom spasio gradonačelnika Tomaševića jer je na tisuće djece ostalo neupisano u vrtiće, a da je mjera ukinuta, bilo bi to 10.000 djece koje Zagreb nema gdje smjestiti. Dakle, Zagreb mora pronaći neko prijelazno rješenje kako bi oni u sustavu mogli dostojanstveno izići iz sustava da ne ostanu zakinuti oni niti djeca.

Naši demografi upućuju našu Vladu na slučajeve Irske i Poljske koje su od iseljeničkih, postale useljeničke zemlje. Tu je i primjer učinkovitih demografskih mjera u Mađarskoj. Dakle, pozitivni modeli postoje, treba ih primijeniti kod nas, sam porast naknada za roditelje nije dovoljan. Time ćemo i prije 2025. godine, kakve su projekcije sada, imati tri milijuna stanovnika – kaže Vesna Vučemilović.

Komentirala je i problematiku izmjene Ustava vezane za referendumska pitanja i pravo žene na pobačaj.

– Niti jednu od tih odredbi nećemo potpisati. Nismo za zabranu provođenja referenduma. Mi smo tražili da se u Ustav uvrsti status za manjine da ne mogu glasovati o povjerenju Vladi. Naime, uvijek je manjina čekala da se formira većina i njima se priklonila, dakle, manjinci su dio vlade, što je i razumljivo. No, ispada da je je oporba na izborima osvojila u saboru daleko više glasova nego zastupnici koji čine većinu – to je kod presedan koji je olako prošao HDZ-u.

Po pitanju prava na pobačaj mislim da je to složeno pitanje na kojemu ljevica želi osvajati neke simpatije svog glasačkog tijela. To je iznimno ozbiljna tema o kojom trebamo raspravljati na više razina. Podaci kažu da se za pobačaj uglavnom odlučuju žena u 30-ima, najčešće kod trećeg djeteta. Dakle, to je i ekonomsko pitanje, ne samo pitanje zdravstva. Zato trebamo vidjeti kako možemo pomoći, što se događa tim ženama; ostaju li na istom radnom mjestu kada se vraćaju s porodiljnog, dobijaju li otkaz, manje plaće - to su problemi s kojima se žene susreću, to treba rješavati. To je pitanje zdravstva, obitelji, radne politike – pojasnila je.

Dala je i definiciju obitelji, tvrdeći da je HDZ u svojem novom progarmu rada, svojom definicijom obitelji iznevjerio sam sebe.

– Za mene je obitelj zajednica muškarca i žene, a tko misli drugačije, neka skupi potpise i ide na refendum. HDZ piše ono što oni žele, ali onda nisu demokršćani što tvrde da jesu, ako u istu rečenicu stave neke zajednice i obitelj. Ne može to stranka koja tvrdi da je demokršćanska. Moj je stav i definicija obitelji jasna, ne mijenjam ga, ostajem kod njega kao katolkinja i kao demokršćanka – zaključila je Vesna Vučemilović.

