Bjelorusima stiglo upozorenje nakon incidenta: 'Nitko vam ne može jamčiti sigurnost'

Autobus koji je putovao iz Bjelorusije pogođen je u napadu bespilotnom letjelicom u Rusiji, blizu graničnog prijelaza. Ozlijeđene su tri osobe, dvojica vozača i jedan putnik, koje su potom prebačene natrag u Bjelorusiju, doznala je BelTA od tamošnjeg Ministarstva zdravstva. Nakon incidenta, državni tajnik Vijeća sigurnosti Bjelorusije pozvao je građane da se suzdrže od putovanja u Rusiju, osobito u pogranična područja.

"Upozoravali smo na to. Predsjednik je više puta isticao i govorio: poštovani građani Bjelorusije, suzdržite se od putovanja u Rusiju, osobito u pogranične oblasti. Tamo svakodnevno padaju bespilotne letjelice i događaju se ovakvi nemili incidenti. Nismo zatvarali granice – odluka hoće li netko putovati ili neće isključivo je na svakom pojedincu. Ovo nije bio autobus organiziranog turističkog putovanja, nije riječ o školskoj ekskurziji, sportskom društvu niti o putovanju koje je organiziralo neko ministarstvo ili druga državna institucija. To su bila isključivo privatna putovanja građana Bjelorusije koji su odlučili otići u Anapu na Crno more. Sama zamisao je dobra i lijepa, ali tijekom putovanja oni se nedvojbeno izlažu velikoj opasnosti. Danas nijedna turistička ili autobusna tvrtka ne može jamčiti sigurnost na takvim putovanjima”, rekao je Aleksander Volfovič.

Kako prenosi BelTA, on je kazao i da se na području Bjelorusije nalazi mnogo izvrsnih mjesta za odmor. "Imamo mnogo jezera, rijeka, šuma i prekrasnih mjesta na koja se može otići, ponijeti šator i provesti vrijeme s obitelji na civiliziran i kulturan način, uživajući u prirodi. Mogu se pronaći i drugi načini odmora u našoj voljenoj Bjelorusiji. Poštovani sunarodnjaci, danas se suzdržite od putovanja. Time ugrožavate i sebe i svoje bližnje, kao i sve koji putuju s vama. Nitko vam ne može jamčiti sigurnost na takvim putovanjima sve dok se ne završi specijalna vojna operacija. Treba razmišljati vlastitom glavom i donijeti ispravnu odluku”, poručio je.