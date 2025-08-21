Vratio se iz Švicarske, uložio milijune eura i podigao carstvo u šumi: Kormilo preuzima dječak sa slike na siru

Sigurno ste na policama trgovačkih centara vidjeli – i kupili – sir od 100-postotnog kozjeg mlijeka kojemu je na etiketi dječak u nošnji. Kada je slika nastala, imao je dvije i pol godine, a po njegovu imenu nazvana je cijela paleta proizvoda od kozjeg mlijeka i stvoren je brend Gabriel, na svjetskim i domaćim natjecanjima nagrađen stotinama medalja za kvalitetu. Danas su dječaku sa slike Gabrielu Grgiću 24 godine, završava studij ekonomije i preuzima kormilo tvrtke Ambient park, koja taj sir proizvodi, a koju je stvorila njegova obitelj, vodeći se vizijom oca Aleksandra, čija je životna priča impresivna.

Korak dalje od stresa

Negdje sredinom sedamdesetih godina prošloga stoljeća Aleksandrovi su se roditelji s djecom, jednom kravom i teletom iz okolice Brčkog doselili u selo Munije kod Grubišnog Polja. Tijekom godina života na obroncima Bilogore Grgići su izgradili pravo malo gospodarstvo na kojem je bilo dvanaest krava, svinje i kokoši, sve ono što dječarac Aleks nije priželjkivao jednom kad bude odrastao. Odmalena naviknut na puno posla, učenje u autobusu i odlazak na polje nakon nastave, Aleksandar Grgić u tom je zabačenom kutku svijeta snivao o nekom boljem životu koji ga sigurno negdje čeka, daleko od sela i poljoprivrede. U Bjelovaru je završio srednju medicinsku, zatim se najprije zaputio u Njemačku, odakle je otišao u Švicarsku. Prva mu je stanica bila gastronomija, prometnuo se u voditelja bistroa i hotela u kojem su gosti bili i pokojna princeza Diana i tada princ Charles. Nakon rada u ugostiteljstvu zaposlio se u struci, na psihijatrijskoj klinici u Zürichu, na odjelu s 500 pacijenata. Spretan i snalažljiv kakav je bio, uz ovaj je posao našao i dodatni, u staračkom domu. U Švicarskoj je zasnovao i obitelj, novca mu nije manjkalo, putovao je svijetom i stanovao u svojoj kući, u naselju u kojem mu je prvi susjed bio osnivač Ikee.

A onda je došao onaj trenutak kad se htio odmaknuti od stresa koji ga je stiskao i promijeniti nešto u životu. Najprije je obnovio roditeljsku kuću, zatim počeo kupovati prazne parcele oko Zagreba, u Budencu, da bi se naposljetku prije četrnaest godina iz Švicarske za stalno vratio onome od čega je kao mladić pobjegao – životinjama i poljoprivredi. Nekoliko godina prije osnovao je Ambient park, podigao štale i nabavio životinje, a u sobi 8x8 metara napravljen je prvi kozji sir. Bilo je to vrijeme kad je Aleks živio na relaciji Hrvatska – Švicarska, sve dok obitelj nije odlučila da je takvoga života dosta pa se s tadašnjom suprugom i njihovo troje djece skrasio u Hrvatskoj.

– Za Božić 2011. vratio sam se za stalno – kaže 60-godišnji Grgić dok se oko njegovih nogu mota pura, strpljivo čekajući da je pomazi.

U Ambient park, impozantno imanje koje se proteže na 130 četvornih metara i kojemu je dužina 2,5 kilometara, ova povratnička obitelj uložila je svojih pet milijuna eura i napravila pravo malo carstvo, skriveno u šumi, a samo dvadesetak minuta udaljeno od Kvatrića, odnosno pola sata od Jelačić placa. Na imanju je 250 životinja – koza, magaraca, svinja, ponija, pura, pataka i kokoši, koje uživaju u prostranstvu šuma i livada. Osnovano prije 23 godine, ovo je gospodarstvo trenutačno u fazi rekonstrukcije i temeljite adaptacije, i tu se sada uređuju kušaonice za 250 osoba kao i 20 soba u novoizgrađenom hotelu, a na imanju su zaposleni radnici iz Nepala.

Magareće mlijeko za eliksir

– Naša primarna djelatnost i dalje je proizvodnja i prerada kozjeg mlijeka, od kojeg pravimo sirutku, kefir, jogurt i razne vrste sireva. Godišnje preradimo 350.000 litara mlijeka, cilj nam je doći do 500.000 litara. Na farmi imamo i 50 magaraca, a deset je magarica u mužnji te od njih na dan dobijemo 4,5 do pet litara mlijeka. Magareće mlijeko koristimo i za proizvodnju eliksira – visokoproteinskog, probiotičkog i imunoglobulinskog napitka. Također ovdje križamo i divlje svinje s mangulicama i pravimo suhomesnate proizvode. Cilj nam je primati grupe, škole, turiste, na edukaciju i degustaciju zdrave hrane – kaže Aleksandar Grgić, sa sinom Gabrielom jedini vlasnik mljekare na području Grada Zagreba (izuzmemo li Dukat, koji je u stranom vlasništvu). Grgić se nada kako će u firmi osim sina Gabriela raditi i četiri godine mlađe kćeri, blizanke Clara i Laura.