SVEČANA DODJELA

FOTO Obitelj Marenčić iz Zaistovca osvojila nagradu za najbolji OPG: 'Ne mogu vjerovati'

Autor
Marina Borovac
11.09.2025.
u 22:22

Izbor već dvanaest godina organiziraju Večernji list i Ministarstvo poljoprivrede, uz HRT kao partnera projekta

Obitelj Marenčić iz Zaistovca, malog sela s najviše krava u općini Sveti Petar Orehovec u Koprivničko-križevačkoj županiji, pobjednici su 12. izbora za najbolje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo – Zlata vrijedan. Na najboljem OPG-u u Hrvatskoj proizvodi se oko 100.000 kilograma mlijeka godišnje, a na farmi su krave, rasplodne junice, telad i junad u tovu, odnosno šezdesetak goveda za čiju prehranu Marenčići obrađuju 30 hektara zemlje. Posebnost je ovog gospodarstva i to što na njemu nema životinja iz uvoza - svako tele ostaje na farmi, a ako ih nemaju dosta, telce kupuju u selu. Na večeras održanoj održanoj svečanoj dodjeli na Medvedgradu nagradu Ivanu Marenčiću, vlasniku prvonagrađenog OPG-a, uručio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić od kojeg je primio ček na 4000 eura.

- Ne mogu vjerovati – rekao je Ivan kojemu je djed poželio da osvoji nagradu jer se u siječnju sljedeće godine ženi pa "treba za medeni mjesec". U izboru kojeg već dvanaest godina organiziraju Večernji list i Ministarstvo poljoprivrede, uz HRT kao partnera projekta, ove je godine drugo mjesto pripalo OPG-u Danijela Kosara iz Potoka u Sisačko-moslavačkoj županiji. Danijel s obitelji obrađuje čak 230 hektara zemlje, a bave se i uzgojem svinja.

Nagradu u iznosu od 3000 eura Kosar je primio od Igora Grković, v.d. urednika programskog odjela Zabava HTV-a. Direktorica Večernjeg lista Ivana Krajinović uručila je nagradu za osvojeno treće mjesto vinaru Ivanu Perišinu iz Kaštel Kambelovca koji je osvojio 2000 eura. S istim iznosom nagrađen je Stipe Šunić iz Rodaljice kod Benkovca. Stipe je odnio titulu najbolje mlade nade u poljoprivredi. Na njegovu gospodarstvu je 550 maslina, 180 stabala badema, orasi, povrtne kulture... Ima i dvije krave, magaraca i perad – ne za daljnju preradu već kao dio imanja na kojem se organiziraju izleti i jednodnevne školske ekskurzije. U sklopu OPG-a je i agroturizam "Srce Bukovice", s dvije kušaonice, bazenom i smještajem, a tu se organiziraju i radionice starih zanata. Stipi je nagradu uručila Tea Bažant, zamjenica direktorice Sektora poslovanja s malim i srednjim poduzećima HPB-a. I dok su ove četiri nagrade vlasnicima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava dodijeljene odlukom žirija izbora za najbolji OPG, čitatelji Večernjeg lista najviše su glasova dali Ambient parku iz Zagreba, vlasnika Gabriela i Aleksandra Grgića.

Oni su svoju nagradu – ček na 1000 eura – primili od glavnog urednika Večernjeg lista, Dražena Klarića. Generalni pokrovitelj projekta Zlata vrijedan, SPAR Hrvatska, dodijelio je nagradu SMART OPG 4.0 gospodarstvu Pčelarstvo Burić iz Vrbovskog za primjenjuju novih tehnologija i inovacija u poljoprivredi. Moniki i Saši Buriću nagradu u iznosu od 1000 eura uručio je Goran Vukelić, direktor SPAR Hrvatska d.o.o. Uzvanike su kroz program vodili Martina Validžić i Ognjen Golubić, a u glazbenom dijelu programa na Medvedgradu su nastupili Mia Dimšić i Damir Kedžo. Kako je bilo na svečanoj završnici 12. izbora za najbolje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo – Zlata vrijedan, pogledajte u nedjelju 14. rujna u 17.55 sati na Drugom programu HTV-a.
OPG Zlata vrijedan

