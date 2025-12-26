U Svetoj zemlji i njezinu širem okruženju arheologija posljednjih godina sve intenzivnije ulazi u dijalog s Biblijom. Nova iskapanja i tehnološki napredne analize ne nastoje "dokazati" svaku biblijsku rečenicu, ali pružaju dragocjen povijesni kontekst u kojem su ti tekstovi nastajali. U 2025. zabilježeno je više iznimnih otkrića u Izraelu i Jordanu koja povezuju materijalne ostatke prošlosti s drevnim zapisima Starog i Novog zavjeta. U središtu biblijske zemlje, u ruševinama drevnoga grada Šila, arheolozi već godinama provode sustavna iskapanja koja bi mogla imati globalno povijesno značenje. Prema biblijskoj predaji, upravo je Šilo bio prvo veliko vjersko središte Izraelaca i mjesto gdje se nalazio Kovčeg saveza, sveti predmet s pločama Deset zapovijedi, prije nego što je prenesen u Jeruzalem.
Kad arheologija ponovno čita Bibliju: Recentna iskapanja u Svetoj zemlji bacaju novo svjetlo na zapise
Jedno od najzanimljivijih otkrića 2025. dogodilo se ispod Bazilike Svetog groba u Jeruzalemu. Istraživači sa Sveučilišta Sapienza u Rimu i Izraelske uprave za starine pronašli su ostatke vrta iz 1. stoljeća. U Judejskoj pustinji, nedaleko od Nahal Zohara, arheolozi su pak otkrili golemu piramidalnu strukturu staru oko 2200 godina. Uz to, otkriven je bizantski samostan u Kiryat Gatu s mozaikom koji citira Ponovljeni zakon
Komentara 1
Štaaaa revizija povijesti e nemože .nema se što tu novo dodati sve se već zna.