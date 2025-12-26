Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 98
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NAPREDNE ANALIZE

Kad arheologija ponovno čita Bibliju: Recentna iskapanja u Svetoj zemlji bacaju novo svjetlo na zapise

Autor
Vedran Balen
26.12.2025.
u 15:10

Jedno od najzanimljivijih otkrića 2025. dogodilo se ispod Bazilike Svetog groba u Jeruzalemu. Istraživači sa Sveučilišta Sapienza u Rimu i Izraelske uprave za starine pronašli su ostatke vrta iz 1. stoljeća. U Judejskoj pustinji, nedaleko od Nahal Zohara, arheolozi su pak otkrili golemu piramidalnu strukturu staru oko 2200 godina. Uz to, otkriven je bizantski samostan u Kiryat Gatu s mozaikom koji citira Ponovljeni zakon

U Svetoj zemlji i njezinu širem okruženju arheologija posljednjih godina sve intenzivnije ulazi u dijalog s Biblijom. Nova iskapanja i tehnološki napredne analize ne nastoje "dokazati" svaku biblijsku rečenicu, ali pružaju dragocjen povijesni kontekst u kojem su ti tekstovi nastajali. U 2025. zabilježeno je više iznimnih otkrića u Izraelu i Jordanu koja povezuju materijalne ostatke prošlosti s drevnim zapisima Starog i Novog zavjeta. U središtu biblijske zemlje, u ruševinama drevnoga grada Šila, arheolozi već godinama provode sustavna iskapanja koja bi mogla imati globalno povijesno značenje. Prema biblijskoj predaji, upravo je Šilo bio prvo veliko vjersko središte Izraelaca i mjesto gdje se nalazio Kovčeg saveza, sveti predmet s pločama Deset zapovijedi, prije nego što je prenesen u Jeruzalem.

Ključne riječi
Izrael arheolozi Jeruzalem Biblija

Komentara 1

Pogledaj Sve
PA
Papageno
15:57 26.12.2025.

Štaaaa revizija povijesti e nemože .nema se što tu novo dodati sve se već zna.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!