Kad arheologija ponovno čita Bibliju: Recentna iskapanja u Svetoj zemlji bacaju novo svjetlo na zapise

U Svetoj zemlji i njezinu širem okruženju arheologija posljednjih godina sve intenzivnije ulazi u dijalog s Biblijom. Nova iskapanja i tehnološki napredne analize ne nastoje "dokazati" svaku biblijsku rečenicu, ali pružaju dragocjen povijesni kontekst u kojem su ti tekstovi nastajali. U 2025. zabilježeno je više iznimnih otkrića u Izraelu i Jordanu koja povezuju materijalne ostatke prošlosti s drevnim zapisima Starog i Novog zavjeta. U središtu biblijske zemlje, u ruševinama drevnoga grada Šila, arheolozi već godinama provode sustavna iskapanja koja bi mogla imati globalno povijesno značenje. Prema biblijskoj predaji, upravo je Šilo bio prvo veliko vjersko središte Izraelaca i mjesto gdje se nalazio Kovčeg saveza, sveti predmet s pločama Deset zapovijedi, prije nego što je prenesen u Jeruzalem.