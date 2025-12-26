Naši Portali
SVLADAO GA CIVIL

Palestinski napadač ubio dvoje ljudi na sjeveru Izraela

REUTERS/PIXSELL
VL
Autor
Hina
26.12.2025.
u 15:08

Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da je naredio vojsci da snažno odgovori u gradu Kabatiji na Zapadnoj obali, odakle je, kako je rekao, došao napadač

Palestinski napadač pregazio je muškarca i izbo ženu te ih oboje ubio na sjeveru Izraela u petak, priopćile su izraelske hitne službe. Napadača s okupirane Zapadne obale na mjestu događaja ranio je civil te je prevezen u bolnicu, priopćila je izraelska policija. "Ovo je bio teroristički napad", dodala je policija. Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da je naredio vojsci da snažno odgovori u gradu Kabatiji na Zapadnoj obali, odakle je, kako je rekao, došao napadač, kako bi spriječila daljnje napade. Izraelska vojska izjavila je da se "priprema za operaciju" u tom području. Izraelska hitna pomoć izjavila je da je u napadu ozlijeđen i tinejdžer te da su muškarac i žena proglašeni mrtvima na mjestu događaja nakon što ih liječnici nisu uspjeli reanimirati.
napad Izrael Palestina

Komentara 1

Avatar Matteo1212
Matteo1212
15:58 26.12.2025.

Prvo provociraju pa kad dobiju po zasluzi kmece, poznato vec desetljecima, puna podrska IDF-u, samo jako!!!

