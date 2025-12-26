Naši Portali
20 TOČAKA

Mogli bi se dogovoriti već za dva dana? Nazire se proboj u pregovorima: 'Plan je 90 % spreman'

Autor
Dora Taslak
26.12.2025.
u 15:25

"Naši timovi radili su prilično dobro. Prvi nacrti su spremni. Neka pitanja mogu se raspravljati samo na razini čelnika", kaže Volodimir Zelenski koji uskoro putuje u SAD

Ukrajina i njezini partneri završili su oko 90 posto plana od 20 točaka usmjerenog na okončanje rata, prema ukrajinskom čelniku Volodimiru Zelenskom. Zelenski, koji je ranije najavio kako će se uskoro susresti s američkim kolegom Donaldom Trumpom, istaknuo je kako su timovi pripremili početne nacrte ključnih dokumenata.

"Naši timovi radili su prilično dobro. Prvi nacrti su spremni. Neka pitanja mogu se raspravljati samo na razini čelnika. Dokument o sigurnosnim garancijama je vrlo dobar. Nastavlja se ozbiljan rad", kazao je Zelenski te dodao: "Da budem iskren, plan od 20 točaka na kojem radimo je 90 posto spreman. Naš zadatak je dovesti ga do 100 posto. Svaki sastanak i svaki razgovor približava nas željenom rezultatu.“

O tome je li posjet SAD-u namijenjen za potpisivanje sporazuma ili raspravu o teritorijalnim pitanjima, Zelenski je kazao: "Ne znam može li se sve finalizirati." Prema izvorima Kyiv Posta, sastanak se priprema u Trumpovoj privatnoj rezidenciji na Floridi i mogao bi se održati 28. prosinca.

"Ne gubimo ni jedan dan. Dogovorili smo sastanak na najvišoj razini - s predsjednikom Trumpom - u bliskoj budućnosti", poručio je ranije Zelenski, dodajući kako "puno toga može biti odlučeno prije Nove godine.“ Nakon jučerašnjeg telefonskog razgovora s Trumpovim izaslanikom Steveom Witkoffom i zetom Jaredom Kushnerom, Zelenski je rekao da postoje "dobre ideje" koje mogu voditi prema trajnom miru. Unatoč napretku, napomenuo je kako ključna pitanja ostaju neriješena, uključujući teritorijalna pitanja i buduću kontrolu nad nuklearnom elektranom Zaporižja.
Ključne riječi
Donald Trump Rusija rat u Ukrajini Volodimir Zelenski

VI
Vérité Indolore56
15:32 26.12.2025.

Putin poziva Ameriku na kapitulaciju, Amerikanci to prihvaćaju, vjerujući da će dio Ukrajine koji će ostati pod njihovom kontrolom biti dovoljan za podmirenje duga. Ovo je rat za resurse, Rusija ih ima dovoljno i cilj joj je uskratiti ih drugima. Amerika i Kina sudjeluju u tome.

KI
Kontra indoktriniran
15:45 26.12.2025.

Za Ameriku je možda još važnije što plan detaljno otvara gospodarsku dimenziju. Govori se o velikom paketu ulaganja, obnovi infrastrukture, posebnim razvojnim fondovima, privilegiranom pristupu ukrajinskog izvoza prema Sjedinjenim Državama i o ubrzanom putu u Europsku uniju. Spominje se i zajedničko upravljanje plinskom infrastrukturom i strateškim resursima, kao i uloga međunarodnih financijskih institucija. Ukratko, Ukrajina bi dugoročno bila čvrsto vezana za Ameriku, i politički i ekonomski, što sasvim jasno odgovara interesima Washingtona. Najosjetljiviji dio, naravno, ostaje teritorij. Plan ne nudi jasno rješenje za Krim, poluotok uopće nije eksplicitno naveden. To je već samo po sebi poruka, status Krima zapravo se privremeno gura u stranu. Za Donbas i ostale okupirane dijelove spominje se zamrzavanje linija na dan potpisivanja, uz mogućnost demilitariziranih slobodnih gospodarskih zona, sa zajedničkim ili međunarodnim upravljanjem. Ruske snage bi se morale povući iz nekih okupiranih područja na sjeveru i istoku, dok bi duž crte razdvajanja došle međunarodne snage ili promatrači. To je formulirano dovoljno rastezljivo da se može tumačiti i kao zadržavanje statusa quo, ali i kao korak prema dugoročnom rješenju koje bi se jednog dana definiralo na razini šefova država. Naravno, Amerike i Rusije.

TI
tico123
15:45 26.12.2025.

sve lovatori i lovaši kreiraju rat a sirotinja gine e ja više nikada nebudem tko muti kašu neka j u i jede

