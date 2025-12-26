Mogli bi se dogovoriti već za dva dana? Nazire se proboj u pregovorima: 'Plan je 90 % spreman'

Ukrajina i njezini partneri završili su oko 90 posto plana od 20 točaka usmjerenog na okončanje rata, prema ukrajinskom čelniku Volodimiru Zelenskom. Zelenski, koji je ranije najavio kako će se uskoro susresti s američkim kolegom Donaldom Trumpom, istaknuo je kako su timovi pripremili početne nacrte ključnih dokumenata.

"Naši timovi radili su prilično dobro. Prvi nacrti su spremni. Neka pitanja mogu se raspravljati samo na razini čelnika. Dokument o sigurnosnim garancijama je vrlo dobar. Nastavlja se ozbiljan rad", kazao je Zelenski te dodao: "Da budem iskren, plan od 20 točaka na kojem radimo je 90 posto spreman. Naš zadatak je dovesti ga do 100 posto. Svaki sastanak i svaki razgovor približava nas željenom rezultatu.“

O tome je li posjet SAD-u namijenjen za potpisivanje sporazuma ili raspravu o teritorijalnim pitanjima, Zelenski je kazao: "Ne znam može li se sve finalizirati." Prema izvorima Kyiv Posta, sastanak se priprema u Trumpovoj privatnoj rezidenciji na Floridi i mogao bi se održati 28. prosinca.

"Ne gubimo ni jedan dan. Dogovorili smo sastanak na najvišoj razini - s predsjednikom Trumpom - u bliskoj budućnosti", poručio je ranije Zelenski, dodajući kako "puno toga može biti odlučeno prije Nove godine.“ Nakon jučerašnjeg telefonskog razgovora s Trumpovim izaslanikom Steveom Witkoffom i zetom Jaredom Kushnerom, Zelenski je rekao da postoje "dobre ideje" koje mogu voditi prema trajnom miru. Unatoč napretku, napomenuo je kako ključna pitanja ostaju neriješena, uključujući teritorijalna pitanja i buduću kontrolu nad nuklearnom elektranom Zaporižja.