Čitatelji Večernjaka biraju najbolji OPG! Glasajte do 10. rujna za svog favorita

Nakon što smo na stranicama Večernjeg lista predstavili ovogodišnje finaliste 12. izbora za najbolje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo – Zlata vrijedan , otvorene su telefonske linije kako bi čitatelji Večernjaka mogli glasati za najbolji OPG prema svom izboru. Uz naziv svakoga od finalista koji se u dvije kategorije natječe za titulu najboljeg naveli smo broj telefona na koji možete dati svoj glas. Glasanje traje od 4. do 10. rujna. Uz ovu nagradu o kojoj odlučuju čitatelji, žiri izbora odlučit će i tko su troje prvoplasiranih po njihovu izboru te tko je najbolja mlada nada u poljoprivredi.

U izboru za najbolji OPG svaku županiju i Grad Zagreb predstavlja po jedan OPG, a nagrade se dijele za prva tri mjesta prema izboru žirija, najbolji OPG prema izboru čitatelja te za najbolju mlada nadu u poljoprivredi. Tko su pobjednici, bit će poznato na svečanoj završnici koja će se održati 11. rujna na Medvedgradu.

Snimka s dodjele bit će prikazana u nedjelju u 14. rujna u 17.55 sati na Prvom programu HTV-a. KAKO GLASATI Pošaljite SMS kôd OPG-a kojem želite dati glas na broj 666705. Cijena SMS-a iznosi 0,49 €. Primjer sadržaja SMS-a: OPG01