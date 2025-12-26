Kim sprema oružje za Putina? Naredio je masovnu proizvodnju projektila, a ima i tajni nuklearni adut

Sjeverna Koreja značajno će povećati proizvodnju projektila i streljiva 2026. godine, nakon što je diktator Kim Jong-un naredio tvornicama da povećaju proizvodnju kako bi zadovoljile rastuću potražnju, objavili su danas državni mediji. Tijekom posjeta tvornicama streljiva u pratnji visokih dužnosnika, Kim je naložio proizvodnim pogonima da ispune "očekivane zahtjeve za djelovanje državnih raketnih i topničkih snaga", izvijestila je novinska agencija KCNA. Rekao je da je potrebno "dodatno povećati ukupne proizvodne kapacitete" kako bi se zadovoljile vojne potrebe i naredio izgradnju novih tvornica streljiva. "Sektor proizvodnje projektila i granata od ključne je važnosti za jačanje vojnog odvraćanja", dodao je čelnik. Sjeverna Koreja je posljednjih godina značajno intenzivirala lansiranje projektila. Analitičari kažu da režim ima za cilj poboljšati sposobnosti preciznih udara, izazvati SAD i Južnu Koreju te testirati oružje prije nego što ga potencijalno izveze u Rusiju. Kim je prethodno potvrdio svoju "bezuvjetnu podršku" sveopćoj borbi Rusije protiv Ukrajine, budući da su se veze dviju zemalja ojačale posljednjih godina, a Pjongjang je poslao streljivo i tisuće vojnika Rusiji kako bi sudjelovali u ratu protiv Ukrajine, piše Euronews.

Sjevernokorejski vojnici raspoređeni su u ruskoj Kurskoj regiji, čiji je dio ukrajinska vojska zauzela u iznenadnoj ofenzivi u kolovozu. Nadzorna skupina koju čine Južna Koreja, SAD, Japan i osam drugih zemalja u lipnju je klasificirala vojni savez Rusije i Sjeverne Koreje kao "nezakonit", rekavši da krši sankcije UN-a. U izvješću se navodi da njihov pakt omogućuje Pjongjangu financiranje njegovog zabranjenog programa balističkih raketa. Grupa je također izrazila zabrinutost da bi Rusija mogla prenijeti i sofisticirane tehnologije kako bi pomogla Sjevernoj Koreji da poboljša svoje sposobnosti nuklearnog oružja. Samo dan ranije, Pjongjang je objavio fotografije koje prikazuju ono što se čini kao dovršeni trup podmornice na nuklearni pogon.

To je bio prvi put od ožujka da su sjevernokorejski državni mediji objavili slike podmornice, a tada su na fotografijama uglavnom bili donji dijelovi plovila. Pjongjang je naznačio da planira naoružati podmornicu nuklearnim oružjem, nazivajući je "podmornicom s navođenim strateškim projektilima" ili "podmornicom za strateške nuklearne napade". Stručnjaci vjeruju da bi sjevernokorejska podmornica mogla biti testirana na moru u roku od nekoliko mjeseci. Nuklearna podmornica bila je jedna stavka na popisu želja za sofisticiranim oružjem koje je Kim najavio tijekom političke konferencije 2021. godine. Ostalo oružje uključivalo je interkontinentalne balističke rakete na čvrsto gorivo, hipersonično oružje, špijunske satelite i rakete s više bojevih glava. Sjeverna Koreja provela je testove za razvoj nekih od tih sustava i nedavno je predstavila novi pomorski razarač, koji je Kim pozdravio kao veliki korak prema proširenju operativnog dometa i sposobnosti preventivnog udara nuklearnih snaga zemlje.