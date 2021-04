Vratio se iz Irske i razočarao: ‘Neki su proizvodi u Hrvatskoj luksuz i dvostruko skuplji nego u Dublinu'

Brojni Hrvati napustili su Hrvatsku s ciljem da vani uspiju i to u boljim uvjetima nego što su tu. Kakav je život vani i kakve su razlike u cijeni, otkrio je 32-godišnji učitelj Denis koji se u Hrvatsku iz Dublina vratio prošle godine u rujnu.

Njega su po povratku, kako je ispričao za Net.hr, neugodno iznenadile cijene, osobito u trgovinama.

– Cijene namirnica u trgovinama vjerojatno su podjednake kao i u Hrvatskoj. No, iznimka su neke namirnice koje se u Hrvatskoj smatraju luksuzom poput avokada, šparoga, lososa, morskih plodova, pistacija, indijskih oraščića. One su osjetno su jeftinije u Irskoj. Najviše me ''žulja'' upravo razlika u cijenama tih proizvoda jer su dvostruko skuplji u Hrvatskoj nego u Irskoj, a često je riječ o istom proizvođaču i istom trgovačkom lancu – ispričao je.

On je radio u Dublinu u trgovini planinarskom i penjačkom opremom. Za zaposlenike tog sektora minimalna plaća je 1400 eura, a kroz neko vrijeme može narasti i do 1800 eura. Dobivao je plaću tjedno, što mu je čak i bilo bolje jer je kvalitetnije mogao upravljati svojim novcem.

Denis je i prije odlaska u Irsku smatrao da su cijene namirnica u hrvatskim trgovinama visoke, no nije bio svjestan koliko su visoke s obzirom na standard građana.

– Tijekom godišnjeg odmora u Hrvatskoj nisam se ponašao rastrošno jer bih često uspoređivao cijene nekih proizvoda ovdje i tamo, i svaki put bih bio neugodno iznenađen. Neki prehrambeni proizvodi podjednake su cijene, dok su drugi dvostruko skuplji. Kozmetika i toaletni pribor možda su malo skuplji u Irskoj, ali generalno cijene su u nekom inozemnom rangu ili iznad njega, dok su primanja drastično niža.

To se pogotovo osjeti na tome što sam tamo mogao uštedjeti pristojne svote čak i na minimalcu, priuštiti si putovanja i kupiti što god sam trebao. U Hrvatskoj tako nešto djeluje neizvedivo s obzirom na primanja. Ono što mi je bilo očito i prije, a dodatno je potvrđeno nakon odlaska u inozemstvo, jest da se u Hrvatskoj nekim čudom uspijeva svakako preživjeti. Smatram da je to upravo i problem, ovdje se preživljava i to svim sredstvima, često zaduživanjem. Za razliku od Hrvatske, u Irskoj se živi pa čak i na minimalcu. I tada ti može biti ugodan život, uz uvjet da racionalno trošiš – komentirao je Denis za Net.hr

