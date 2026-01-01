Naši Portali
HALMED OBJAVIO

Privremeno se obustavlja distribucija ovih lijekova

Lijekovi protiv bolova
Marko Prpic/PIXSELL
Autor
Romana Kovačević Barišić
01.01.2026.
u 09:43

Na tržištu Republike Hrvatske u prometu su dostupne druge serije navedenih lijekova koje nisu zahvaćene obustavom, kao i drugi lijekovi iz iste terapijske skupine

Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), JGL provodi postupak privremene obustave distribucije pojedinih serija sljedećih lijekova čiji je nositelj odobrenja za stavljanje u promet:
Latanox 50 mikrograma/ml kapi za oko, otopina, serija: 011345
Timalen 5mg/ml kapi za oko, otopina, serija: 021343
Dorzol 20mg/ml kapi za oko, otopina, serija: 028342
Glaumax 20mg/ml + 5mg/ml kapi za oko, otopina, serija: 029345
Bimanox 2mg/ml kapi za oko, otopina, serija: 03334

"Predmetni postupak provodi se zbog dobivenog rezultata izvan granice specifikacije tijekom ispitivanja stabilnosti. Prema do sad zaprimljenim rezultatima sterilnost proizvoda se pokazala očuvanom tijekom cijelog razdoblja proizvodnje predmetnih serija lijekova, a druge proizvodne linije nisu bile zahvaćene ovim odstupanjem. Obustava će biti na snazi do završetka provjere, o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena", objavili su iz HALMED-a.

Na tržištu Republike Hrvatske u prometu su dostupne druge serije navedenih lijekova koje nisu zahvaćene obustavom, kao i drugi lijekovi iz iste terapijske skupine. Bolesnici se trebaju obratiti svome liječniku ili ljekarniku u slučaju bilo kakvih pitanja u vezi trenutačne terapije. 
Ključne riječi
halmed Lijekovi

