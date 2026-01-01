FOTO Karte pokazuju snijeg: Ova tri dana moglo bi napadati

Hladna je bila novogodišnja noć, a hladnoća će se nastaviti idućih nekoliko dana. Onda slijedi promjena pa zatim i još jedna. Danas će biti sunčano, od sredine dana sa zapada porast naoblake. U gorskoj Hrvatskoj mjestimice snijeg, a prema kraju dana sve je vjerojatnija i kiša koje će biti i na sjevernom te dijelu srednjeg Jadrana. Zapuhat će umjeren do jak jugozapadnjak, u gorju na udare i olujan, a na moru i južni vjetar te jugo. Navečer vjetar u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka od 5 do 10 °C.

Promjenljivo oblačno mjestimice s kišom, u Dalmaciji i u obliku pljuskova s grmljavinom bit će u petak. U višem gorju i susnježica i snijeg, a u noći moguće i gdjegod u nizinama. Puhat će umjeren i jak jugozapadni i južni vjetar, na udare i olujan. Popodne vjetar u slabljenju i navečer u okretanju na umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 0 do 4, na Jadranu između 4 i 8. Najviša dnevna od 7 do 12, na moru između 10 i 15 °C.

Petak i subota bit će u plusu, s temperaturama iznad nule i jugom, a onda slijedi novo zahlađenje. Kraj tjedna obilježit će mjestimična kiša, osobito na Jadranu gdje su moguće i lokalni grmljavinski pljuskovi, a snježna granica će se od nedjelje spuštati tako da je snijeg moguć u unutrašnjosti, a s burom u ponedjeljak i utorak koja pahulja doprijet će i do mora, piše N1. Vjetar će brzo mijenjati smjer, nakon juga i oštrog koje će puhati do nedjelje u ponedjeljak jaka mjestimice olujna bura.

Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, u djelu zemlju bi u nedjelju mogao padati snijeg. A nove pahulje moguće su i u ponedjeljak i utorak.

Na stranicama DHMZ-a za danas još stoji upozorenje na umjerenu mogućnost hladnog vala za gospićku i kninsku regiju.