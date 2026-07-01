HDZ-ov Tomislav Sokol dobitnik je EU Oskara za zdravstvo

Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol (HDZ/EPP) dobitnik je prestižne nagrade MEP Awards, poznatije kao „EU Oskar”, koju The Parliament Magazine svake godine dodjeljuje najuspješnijim zastupnicima za izniman doprinos europskim politikama. Sokol je osvojio prvu nagradu u kategoriji zdravstva, što je veliko priznanje za njegov dugogodišnji doprinos jačanju europske zdravstvene politike i unapređenju zakonodavnog okvira Europske unije u području zdravstva. „EU Oskar“ dolazi nakon što je Sokol ranije proglašen i najutjecajnijim zastupnikom u području zdravstva, što potvrđuje da hrvatski zastupnik pripada malobrojnom krugu zastupnika koji u najvećoj mjeri oblikuju politike Unije u ovom području.

„Potvrda je ovo moga rada u Europskom parlamentu, ne samo u ovome mandatu, i dokaz da nije svejedno tko predstavlja hrvatske građane u ovoj instituciji. Zdravlje građana pitanje je nacionalne sigurnosti, a dostupnost kvalitetne zdravstvene usluge po prihvatljivim cijenama jedan je od najvećih izazova današnjice. Raditi na tim pitanjima i biti prepoznat od kolega zastupnika i cijelog zdravstvenog sektora velika je stvar, a posebna mi je čast ovakva priznanja donositi u našu Hrvatsku. Ovo dokazuje i da je HDZ unutar Kluba Europske pučke stranke dobro pozicioniran, a izrazito mi je drago da tu poziciju svojim radom mogu dodatno jačati i nadograđivati“, izjavio je hrvatski zastupnik Tomislav Sokol.

Podsjećamo, Sokol je bio izvjestitelj Europskog parlamenta za uspostavu EU digitalne zdravstvene putovnice, a trenutačno je izvjestitelj za novi zakon o kritičnim lijekovima. Uz to, Sokol je izvjestitelj Kluba zastupnika EPP-a za reformu farmaceutskog zakonodavstva Europske unije te za zakon čiji je cilj ubrzati industrijsku proizvodnju u Europskoj uniji, s ciljem jačanja europske konkurentnosti i strateške autonomije. Nagrada MEP Awards jedno je od najuglednijih priznanja koje mogu dobiti zastupnici u Europskom parlamentu te predstavlja potvrdu uspješnog rada, stručnosti i utjecaja u kreiranju europskih politika.

Podsjetimo protiv Sokola je u HDZ-u pokrenut stegovni postupak s prijedlogom da mu se izrekne ukor i da mu se oduzme članstvo u Nacionalnom odboru stranke u kojem je po funkciji kao eurozastupnik. Disciplinski postupak Sokol je 'zaradio' zbog intervjua u Jutarnjem listu u kojem se požalio na pritiske kojima je njegova supruga, kako tvrdi, bila izložena zbog kandidature za šeficu zagrebačkog ogranka HDZ-ove zajednice žena. Iako Sokol tu nije imenovao stranačke dužnosnike koji su pritiskali njegovu suprugu da odustane od kandidature, ovaj istup ljuto mu je zamjerio predsjednik stranke premijer Andrej Plenković koji je od njega otvoreno zatražio da mandat u EP-u prepusti Marku Paviću.