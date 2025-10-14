Vojni udar na Madagaskaru, predsjednik pobjegao u inozemstvo

Vojni čelnici Madagaskara izjavili su u utorak da je vojska preuzela vlast u toj otočnoj državi Indijskog oceana, nakon što je donji dom parlamenta glasao za opoziv predsjednika Andryja Rajoeline koji je pobjegao u inozemstvo. Vojni čelnici kazali su da su suspendirali više državnih institucija. Suspendiran je ustav i osnovano je predsjedničko vijeće sastavljeno od pripadnika vojske i žandarmerije, objavio je časnik specijalne jedinice CAPSAT ispred predsjedničke palače u glavnom gradu Antananarivu.

Prije toga donji dom madagaskarskog parlamenta glasao je za opoziv predsjednika koji je pobjegao u inozemstvo nakon sukoba s prosvjednicima predvođenim mladima i vojskom. Odluka Nacionalne skupštine, donesena sa 130 glasova za i jednim praznim listićem, došla je nekoliko sati nakon što je 51-godišnji čelnik pokušao dekretom raspustiti Nacionalnu skupštinu, produbljujući političku krizu u zemlji.

Rajoelina odbija odstupiti, prkoseći višetjednim prosvjedima generacije Z koji zahtijevaju njegovu ostavku kao i masovnim vojnim prebjezima. Predsjedništvo je reklo da je sastanak parlamenta neustavan i stoga je svaka rezolucija "ništavna". Rajoelina je rekao da se preselio na sigurno mjesto zbog prijetnji po život. Dužnosnik oporbe, vojni izvor i strani diplomat rekli su Reutersu da je u nedjelju pobjegao iz zemlje francuskim vojnim zrakoplovom.

U objavi na X-u, Rajoelina je rekao da je odluka o raspuštanju nacionalne skupštine, koja otvara put izborima najranije za 60 dana, "nužna za uspostavu reda" na Madagaskaru. Prosvjedi u zemlji izbili su 25. rujna zbog nestašice vode i struje i brzo su eskalirali u ustanak zbog širih problema, uključujući korupciju, loše upravljanje i nedostatak osnovnih usluga.