Ulagači okrenuli leđa SpaceX-u, Musk izgubio više od 350 milijardi dolara

Elon Musk postao je početkom ovoga mjeseca prvi svjetski bilijunaš, a vrlo vjerojatno i najbogatija osoba u povijesti, nakon što je SpaceX debitirao na Njujorškoj burzi. Već do kraja prvoga trgovinskog dana cijena dionice SpaceX-a porasla je sa 150 na 161 američki dolar, čime je kompanija dosegnula tržišnu vrijednost veću od 2,1 bilijun dolara i postala šesta najveća američka tvrtka prema tržišnoj kapitalizaciji.

Time je Muskovo osobno bogatstvo, prema procjenama časopisa Forbes, naraslo na približno 1,1 bilijun dolara. No, manje od dva tjedna nakon impresivnog burzovnog početka, dionice SpaceX-a našle su se pod snažnim pritiskom uslijed šire rasprodaje tehnoloških dionica, što je, prema navodima Forbesa, izbrisalo više od 350 milijardi dolara iz Muskova bogatstva, Sky News.

Poduzetnik posjeduje približno 38 posto udjela u SpaceX-u, odnosno 4,8 milijardi dionica te dodatnih 350 milijuna opcija na dionice. Po otvaranju Nasdaqa u utorak, cijena dionice ove zrakoplovno-svemirske i komunikacijske kompanije iznosila je 151,90 dolara, što predstavlja pad veći od 16 posto. U posljednja tri trgovinska dana tržišna vrijednost kompanije smanjena je za više od 600 milijardi dolara.

Snažna rasprodaja u prethodnoj trgovinskoj sesiji, potaknuta sve izraženijim sumnjama u održivost ulaganja u umjetnu inteligenciju financiranih zaduživanjem, uzdrmala je vodeće američke tehnološke divove, među kojima su Nvidia, Tesla i Oracle. SpaceX je početkom tjedna objavio kako planira prikupiti dodatni kapital izdavanjem obveznica, pri čemu će dio sredstava biti usmjeren na razvoj tehnologija umjetne inteligencije.

Ipek Ozkardeskaya, viša tržišna analitičarka banke Swissquote, upozorila je kako uključivanje SpaceX-a u val zaduživanja radi financiranja intenzivnih ulaganja u umjetnu inteligenciju i infrastrukturu ponovno otvara pitanje troši li tehnološki sektor previše na razvoj AI infrastrukture te financira li taj rast u sve većoj mjeri dugom. Nigel Green, izvršni direktor investicijske savjetničke kuće deVere Group, pojasnio je: “Trgovanje povezano s umjetnom inteligencijom postalo je jedno od najzasićenijih ulagateljskih trendova na globalnim tržištima.” “Kada svi drže iste dionice, izlaz vrlo brzo postaje preuzak.”