Doživotni zatvor – recept za katastrofu

Imaš stravičnu posljedicu, no ne zanima te što je uzrok koji je do nje doveo pa, kako bi umirio javnost, brzopotezno mijenjaš zakon(e). Prvoloptaški je to poriv politike, svaki put kada se dogodi nešto što duboko uznemiri građane i javnost koja traži, figurativno rečeno, krv. Pa se, brzopotezno, na nižoj razini nađe neki Pedro koji se baci pred lavove, dok na višoj razini nitko ni za što nije odgovoran, a ostavka je samo misaona imenica. Isto tako brzopotezno osnuje se radna skupina, a onda ona u 14 dana izrodi nešto što će u ubrzanoj proceduri postati novi zakon koji će magično riješiti sve probleme. I time će se do prve sljedeće tragične i užasne posljedice smiriti javnost, koja ionako ima pamćenje čovječje ribice.