Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 213
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Gana i Engleska otvaraju drugo kolo skupine u kojoj se nalazi i Hrvatska
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SLUČAJ KRISTIJANA ALEKSIĆA

Doživotni zatvor – recept za katastrofu

Kristijan Aleksić, osuđen za teško ubojstvo 2002., ponovno pod istragom zbog ubojstva
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
23.06.2026.
u 21:10

Sve greške počinjene u slučaju Kristijana Aleksića rezultirale su, ponovno, brzom najavom izmjene zakona kako bi se prvoloptaški zadovoljila javnost.

Imaš stravičnu posljedicu, no ne zanima te što je uzrok koji je do nje doveo pa, kako bi umirio javnost, brzopotezno mijenjaš zakon(e). Prvoloptaški je to poriv politike, svaki put kada se dogodi nešto što duboko uznemiri građane i javnost koja traži, figurativno rečeno, krv. Pa se, brzopotezno, na nižoj razini nađe neki Pedro koji se baci pred lavove, dok na višoj razini nitko ni za što nije odgovoran, a ostavka je samo misaona imenica. Isto tako brzopotezno osnuje se radna skupina, a onda ona u 14 dana izrodi nešto što će u ubrzanoj proceduri postati novi zakon koji će magično riješiti sve probleme. I time će se do prve sljedeće tragične i užasne posljedice smiriti javnost, koja ionako ima pamćenje čovječje ribice.

Ključne riječi
Drniš zakoni Kristijan Aleksić

Komentara 4

Pogledaj Sve
LU
Lukeruk
21:29 23.06.2026.

A jel drugarice, znači ubojica aleksić je pedro. Al bi drugarica zato recimo glavašu rado presudila u stilu svojih predaka, pokraj najbliže jame

DU
Dupliespresso
21:45 23.06.2026.

Na žalost, uvijek se nađu dežurne ljevičarke zabrinute za ljudska prava najvećeg ološa poput silovatelja i ubojica. Upravo zbog takvih će kad tad doći do propasti zapadne civilizacije.

KU
Kujttim
22:24 23.06.2026.

Sada uvode Lex Mlađan, a upravo je zbog nestručnog i površnog rada zatvorskog sustava Srđan Mlađan, procijenjen kao primjeren i uzoran zatvorenik, tijekom odobrenog slobodnog vikenda počinio još dva ubojstva. Taj izlazak odobrili su isti oni sustav i stručnjaci koji danas kreiraju novi zakon. Dakle, stručnjaci iz Kazneno-popravnog doma u Požegi odobrili su Mlađanu nagradni vikend tijekom kojeg je usmrtio još dvije osobe. Nitko zbog toga nije snosio odgovornost. Naprotiv, mnogi su nastavili karijeru bez ikakvih posljedica. Nije im umanjena ni plaća, a kamoli da su odgovarali za katastrofalnu procjenu koja je imala tragične posljedice. Sada se predlaže osnivanje nove ustanove koja neće biti ni zatvor ni psihijatrijska bolnica, nego svojevrsni rehabilitacijski centar. Prema najavama, po uzoru na Norvešku, Nizozemsku i Njemačku, ondje bi se pokušavalo rehabilitirati osobe poput Mlađana, i to po cijeni od najmanje tri milijuna eura godišnje. Problem je što Hrvatska nije ni Njemačka, ni Nizozemska, ni Norveška. Nemamo njihovu gospodarsku snagu, njihove proračune ni njihove standarde. Ne proizvodimo Mercedese, BMW-e i Audije, a istodobno se ponašamo kao da možemo bez problema financirati jedan od najskupljih institucionalnih projekata u državi za svega nekolicinu osoba.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!