Trump zaprijetio: 'Ili će se razoružati ili ćemo ih mi razoružati. Možda će biti nasilno'

Američki predsjednik Donald Trump održao je govor u Bijeloj kući o najnovijim događanjima na Bliskom istoku. „Ako se ne razoružaju, mi ćemo ih razoružati. I to će se dogoditi brzo, a možda i nasilno“, izjavio je tijekom susreta s argentinskim predsjednikom Javierom Mileijem. Trump tvrdi da je dobio poruku od Hamasa, nakon razgovora s tom skupinom, da će se oni razoružati. Dodao je kako su pregovori vođeni preko njegovih ljudi na najvišoj razini. Osim toga, istaknuo je da je Hamas 'uništio dvije vrlo zle bande“ u Gazi i 'ubio nekoliko njihovih članova', što ga, prema njegovim riječima, 'nije previše zabrinulo', piše Skynews.

Izrael je rekao Ujedinjenim narodima da će od srijede dopuštati ulazak samo 300 kamiona pomoći u Pojas Gaze, tek polovicu dogovorenog broja, kao i da neće biti dopušten ulazak goriva ili plina u enklavu osim za specifične potrebe vezane uz humanitarnu infrastrukturu, prema dopisu koji je vidio Reuters, a čiji je primitak potvrdio UN.

Olga Cherevko, glasnogovornica Ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova u Gazi, potvrdila je da su primili dopis COGAT-a, ogranka izraelske vojske koji nadzire ulau pomoći u Gazu. COGAT je u petak priopćio da očekuje da će oko 600 kamiona svakodnevno ulaziti u Gazu tijekom primirja.

No COGAT je u bilješci naveo da je došlo do smanjenja tog broja jer je "Hamas prekršio sporazum o oslobađanju tijela talaca". Hamas je u ponedjeljak Izraelu predao tijela četvero od ukupno 28 mrtvih talaca preko Međunarodni odbor Crvenog križa (ICRC). Gnjev i frustracija u Izraelu rastu zbog predaje samo nekoliko tijela, za koje je vojska u utorak rekla da su identificirana.

Dužnosnik uključen u operaciju rekao je Reutersu da je Hamas obavijestio posrednike da će u utorak u 22 sata po lokalnom vremenu početi s predajom Izraelu posmrtne ostatke još četvero talaca. (ICRC) je ranije u utorak procijenio da bi predaja tijela mogla potrajati danima ili tjednima. S obzirom na uništenje zgrada i infrastrukture u priobalnoj enklavi, ponekad je teško locirati posmrtne ostatke, kazao je glasnogovornik ICRC-a Christian Cardon u Ženevi, prenijela je agencija dpa. Ne može se isključiti mogućnost da neka tijela možda nikada neće biti pronađena, ističe agencija.