Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 200
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
GUBI STRPLJENJE

Trump zaprijetio: 'Ili će se razoružati ili ćemo ih mi razoružati. Možda će biti nasilno'

Trump
Foto: Reuters/PIXSELL
1/15
Autori: Večernji list, Doris Kujek/Hina
14.10.2025.
u 20:46

Izrael je rekao Ujedinjenim narodima da će od srijede dopuštati ulazak samo 300 kamiona pomoći u Pojas Gaze, tek polovicu dogovorenog broja

Američki predsjednik Donald Trump održao je govor u Bijeloj kući o najnovijim događanjima na Bliskom istoku. „Ako se ne razoružaju, mi ćemo ih razoružati. I to će se dogoditi brzo, a možda i nasilno“, izjavio je tijekom susreta s argentinskim predsjednikom Javierom Mileijem. Trump tvrdi da je dobio poruku od Hamasa, nakon razgovora s tom skupinom, da će se oni razoružati. Dodao je kako su pregovori vođeni preko njegovih ljudi na najvišoj razini. Osim toga, istaknuo je da je Hamas 'uništio dvije vrlo zle bande“ u Gazi i 'ubio nekoliko njihovih članova', što ga, prema njegovim riječima, 'nije previše zabrinulo', piše Skynews.

Izrael je rekao Ujedinjenim narodima da će od srijede dopuštati ulazak samo 300 kamiona pomoći u Pojas Gaze, tek polovicu dogovorenog broja, kao i da neće biti dopušten ulazak goriva ili plina u enklavu osim za specifične potrebe vezane uz humanitarnu infrastrukturu, prema dopisu koji je vidio Reuters, a čiji je primitak potvrdio UN.

Olga Cherevko, glasnogovornica Ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova u Gazi, potvrdila je da su primili dopis COGAT-a, ogranka izraelske vojske koji nadzire ulau pomoći u Gazu. COGAT je u petak priopćio da očekuje da će oko 600 kamiona svakodnevno ulaziti u Gazu tijekom primirja.

No COGAT je u bilješci naveo da je došlo do smanjenja tog broja jer je "Hamas prekršio sporazum o oslobađanju tijela talaca". Hamas je u ponedjeljak Izraelu predao tijela četvero od ukupno 28 mrtvih talaca preko Međunarodni odbor Crvenog križa (ICRC). Gnjev i frustracija u Izraelu rastu zbog predaje samo nekoliko tijela, za koje je vojska u utorak rekla da su identificirana.

Dužnosnik uključen u operaciju rekao je Reutersu da je Hamas obavijestio posrednike da će u utorak u 22 sata po lokalnom vremenu početi s predajom Izraelu posmrtne ostatke još četvero talaca. (ICRC) je ranije u utorak procijenio da bi predaja tijela mogla potrajati danima ili tjednima. S obzirom na uništenje zgrada i infrastrukture u priobalnoj enklavi, ponekad je teško locirati posmrtne ostatke, kazao je glasnogovornik ICRC-a Christian Cardon u Ženevi, prenijela je agencija dpa. Ne može se isključiti mogućnost da neka tijela možda nikada neće biti pronađena, ističe agencija.

Ključne riječi
humanitarna kriza Izrael Gaza Hamas Trump

Komentara 11

Pogledaj Sve
ST
Starčević
21:44 14.10.2025.

ha ha ha ... mir je najgore pao antifama, propalestinskim trolovima, free palestina manekenima, ...

PN
pošteni_načelnik
21:16 14.10.2025.

Kojom to Palestinskom državom?

SL
slavenZadravec
21:04 14.10.2025.

Što je s jamstvima za sigurnost prostalih palestinaca u Gazi i na Zapadnoj obali? Što je s palestinskom državom? Trump očito ne želi dogovoriti pravi mir nego osigurati nastavak izraelskog nasilja i okupaciju područja koja im ne pripadaju.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još