HITAN PRIJEVOZ

Vojni piloti u akciji: U zahtjevnim uvjetima prevezli i spasili dvoje teško bolesnih ljudi

25.10.2025.
u 12:04

– Izvršenje zadaće rezultat je timskog i profesionalnog rada svih članova posade. Let je proveden u zahtjevnim noćnim uvjetima. Ponosan sam na svoj tim i na uspješno izvršenu zadaću – izjavio je kapetan helikoptera.

Hrvatsko ratnog zrakoplovstvo ponovno je pokazalo spremnost i vrhunsku obučenost za zadaće u zahtjevnim noćnim uvjetima. Pripadnici 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u protekla dva dana, bili su angažirani u hitnom medicinskom prijevozu životno ugroženih pacijenata u noćnim uvjetima. 

– Izvršenje zadaće rezultat je timskog i profesionalnog rada svih članova posade. Let je proveden u zahtjevnim noćnim uvjetima. Ponosan sam na svoj tim i na uspješno izvršenu zadaću – izjavio je kapetan helikoptera. Četveročlana posada od dva pilota i dva zrakoplovna tehničara helikopterom Mi-171Sh upućena je u petak, iz vojarne "Knez Trpimir" kraj Divulja u Zagreb radi hitnog medicinskog prijevoza pacijenta.

Pacijent i medicinsko osoblje u njegovoj pratnji preuzeti su na helidromu KBC-a Split u 18:03, a na helidrom KB-a Dubrava u Zagrebu helikopter je sletio u 19:23 te je pacijent odmah predan na daljnje medicinsko zbrinjavanje.

U četvrtak su pak prevezli životno ugroženog pacijenta s otoka Hvara u Split. Četveročlana posada helikoptera Mi-171Sh upućena je 23. listopada u 00:05 sati također iz vojarne "Knez Trpimir" kraj Divulja na otok Hvar radi hitnog medicinskog zračnog prijevoza životno ugroženog pacijenta. Na otoku Hvaru posada helikoptera Mi-171Sh preuzela je životno ugroženog pacijenta u pratnji medicinskog osoblja. Helikopter je u 00:56 sletio na helidrom KBC-a Split te je pacijent predan hitnoj medicinskoj službi na daljnje medicinsko zbrinjavanje, javili su iz MORH-a dodajući da takvi medicinski letovi potvrđuju stalnu spremnost i visoku razinu osposobljenosti pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za pružanje pomoći građanima.
