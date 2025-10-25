Naši Portali
POKUŠAJ TEŠKOG UBOJSTVA

Horor kod Gline, otac sina polio benzinom: Mladić preživio zahvaljujući majci

25.10.2025.
u 11:30

Muškarac je uhićen te je nakon provedenog očevida na mjestu zločina i dovršenog kriminalističkog istraživanja, kazneno prijavljen za četiri kaznena djela – pokušaj teškog ubojstva, dovođenje u opasnost života i imovine, nasilje u obitelji te prijetnju paljenjem kuće dva dana ranije.

Policijski službenici su dovršili kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela Teško ubojstvo u pokušaju, Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, Nasilje u obitelji i Prijetnje. Njega se sumnjiči da je u utorak, 21. listopada, zapalio pogonsko gorivo u prostoriji kuće u kojoj su se nalazili 25-godišnjak i 51-godišnjakinja, uslijed čega je 25-godišnjak zadobio teže tjelesne ozljede.

Daljnjim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je na štetu 51-godišnjakinje i 25-godišnjaka unazad nekoliko mjeseci počinio i kazneno djelo Nasilje u obitelji te da je krajem prošlog tjedna, u obiteljskoj kući izrekao riječi prijetnje 51-godišnjakinji. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu zbog počinjenih kaznenih djela predan pritvorskom nadzorniku ove Policijske uprave.

Jutarnji list doznaje da je otac upaljačem zapalio krpu i bacio je na sina i proliveni benzin, nakon čega je buknula vatra. Vatra se proširila po tijelu mladića i unutrašnjosti kuće. Napadu je svjedočila majka mladića i supruga napadača, koja je hrabro i prisebno reagirala. Odmah je krenula spašavati sina, izvukla ga iz kuće u plamenu te s njega strgnula goruću odjeću. Na mjesto događaja ubrzo su stigli hitna pomoć, policija i vatrogasci.
HA
Hary3
12:26 25.10.2025.

Ima li taj smrad od oca ime i prezime? Koga vi štitite? Baš zanimljivo.

Kupnja